La restauration du patrimoine de Lunenburg coûte trop cher à la ville

De toutes les petites villes de la Nouvelle-Écosse, Lunenburg est peut-être la ville dont l'histoire est la plus riche. Fondée en 1753, elle est devenue la ville natale du Bluenose et un site du patrimoine de l'UNESCO en 1995.

Maintenant une ville de 2300 habitants, il y a un problème financier croissant. Un certain nombre de propriétés patrimoniales appartenant à la ville ont besoin d'entretien et d'autres projets coûteux doivent être résolus.

La ville a répertorié 10 bâtiments qui nécessitent un entretien, et le coût des travaux est estimé à environ 46 millions $.

Il y a de nombreux avantages à être reconnu comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO, mais cela entraîne également de nombreux coûts , explique Peter Mosher, maire par intérim de la ville. C'est vraiment dommage que nous ne recevons aucune aide de leur part.

L'un des plus gros chantiers de la liste est la rénovation de l'hôtel de ville qui risque de coûter près de 10 millions $.

C'est une vieille structure en brique et on est rendu au cycle de vie où beaucoup de travaux extérieurs doivent être effectués , admet le maire par intérim. De plus, le toit doit être remplacé et l'intérieur du bâtiment doit être amélioré.

Peter Mosher est le maire par intérim de la ville de Lunenburg. Photo : Gracieuseté de la ville de Lunenburg

La ville a vendu certaines de ses propriétés historiques. Malgré tout, avec peu de citoyens pour se partager la facture, la ville envisage d’augmenter les impôts foncier pour payer une partie des coûts d'entretien.

Il y a de l'argent du gouvernement qui aide à payer certains travaux d'infrastructure, y compris une nouvelle usine de traitement des eaux usées qui coûtera encore 3 millions $ à la ville.

Peter Mosher dit que Lunenburg fait pression pour obtenir un financement régulier continu pour aider à couvrir les coûts.

Le gouvernement fédéral ne fournit pas de financement annuel aux sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.

Par contre, un programme fédéral administré par Parcs Canada offre une aide financière aux propriétaires et aux locataires à long terme de lieux patrimoniaux désignés par le gouvernement fédéral pour aider à la conservation et à la mise en valeur.

Le gouvernement provincial a un fonds qui offre des subventions aux propriétaires de biens patrimoniaux admissibles pour des travaux de conservation et des conseils en matière de conservation.

L' UNESCO dispose d'un Fonds du patrimoine mondial d'un montant de 5,9 millions $ pour 2022-2023 et d'un comité qui décide de l'utilisation de ces fonds.

Cet argent peut être octroyé à certains des 1150 sites UNESCO dans le monde.