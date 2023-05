100 ans après le Titanic, la Patrouille des glaces cessera ses vols habités

Un programme de surveillance des icebergs fondé il y a plus de 100 ans à la suite du naufrage du Titanic réduit progressivement ses activités.

La Patrouille internationale des glaces va cesser d’effectuer des vols habités au cours des prochaines années puisque les satellites et les drones peuvent faire ce travail de surveillance des icebergs.

Je pense que nous sommes presque à la fin de l’époque de ces missions de l’aviation et que les satellites feront bientôt tout ce travail , a affirmé le lieutenant Alex Hamel durant un récent vol de surveillance.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La Patrouille internationale des glaces observe le mouvement des icebergs dans l’Atlantique Nord et transmet ces renseignements aux navires. Photo : Radio-Canada / Zach Goudie

C’est dommage de laisser tomber cet avion, assurément, mais cet appareil est polyvalent, il peut effectuer une variété de missions et il peut être facilement affecté à d’autres choses importantes comme la recherche et le sauvetage, la surveillance des pêches et l’application des lois. Je crois que ce sera sa nouvelle vocation , a-t-il ajouté.

Un siècle de surveillance aérienne

La marine américaine a fondé ce programme en 1913, environ un an après la collision du Titanic avec un iceberg. Le but est d'observer le mouvement des icebergs et de transmettre leur position aux navires dans l’Atlantique Nord.

Un équipage canado-américain de sept personnes effectue la surveillance par avion. L’appareil de la garde côtière américaine est un C-130 basé à Saint-Jean, à Terre-Neuve.

Le lieutenant Hamel est originaire de la Nouvelle-Angleterre. Il s’attend à effectuer des vols de surveillance pour une autre saison, avant l’abandon des vols habités.

L’élément le plus important que nous perdrons est la possibilité de confirmer si les eaux sont dégagées, confirmer l’absence d’icebergs. Les satellites ne font pas très bien ce travail , a-t-il indiqué.

Un « air de dernière danse »

Le lieutenant William Hasbrook, de la Caroline du Nord, commande ces vols de surveillance. Il est aussi un photographe qui saisit au vol l’occasion de prendre des photos. Il dit aimer les montrer à ses amis et à sa famille.

C’est une expérience unique. C’est formidable de voler avec un équipage , a-t-il souligné.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les membres de la Patrouille internationale des glaces profitent de l'occasion de prendre quelques photos spectaculaires. Photo : Radio-Canada / Zach Goudie

C’est vraisemblablement sa dernière saison à la Patrouille internationale des glaces. Il dit qu’il sera muté en Alaska cet été. Tout a pour moi un air de dernière danse.

Je ne peux remercier suffisamment la population de Saint-Jean pour ses encouragements chaleureux. Nous y sommes toujours accueillis à bras ouverts. Les gens sont incroyables , a ajouté le lieutenant Hasbrook.