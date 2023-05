Des résidents comptent sur les tribunaux pour empêcher la fermeture des urgences

Haliburton Highlands Health Services, qui gère l’hôpital de la petite communauté, a annoncé en avril la fermeture des urgences le 1er juin.

Les services seront transférés à son établissement de Haliburton, à 25 km de là.

La décision a suscité la colère de résidents de la petite ville, située à un peu plus de deux heures et demie au nord-est de Toronto.

Dans le cadre d’une campagne pour sauver leur salle d’urgence, ils ont dévoilé vendredi qu’ils voulaient amasser 100 000 $ pour tenter d’obtenir une injonction et une révision judiciaire du plan de consolidation avant le 1er juin. La moitié de l’objectif de financier a été atteint en deux jours.

Si nous n’obtenons pas d’injonction et que l’enseigne des urgences est retirée, il n’y aura plus jamais de salle d’urgence dans notre secteur , a déclaré le porte-parole de la campagne Patrick Porzuczek, juste avant un rassemblement organisé par le groupe dimanche.

Les gens qui feront une crise cardiaque, qui se blesseront, qui souffriront d’un AVC ou d’une maladie devront être transférés à l’extérieur de la ville pour recevoir des soins d’urgence, déplore-t-il.

Un aller simple en taxi de Minden à Haliburton coûte 110 $ et beaucoup de gens, notamment ceux qui reçoivent des prestations sociales, sont trop pauvres pour prendre un taxi, ajoute-t-il.

Dans une déclaration écrite, le bureau de la ministre de la Santé Sylvia Jones affirme que la consolidation des deux services d'urgence permettrait de fournir un accès plus rapide aux soins . Il ne s’agit pas d’une fermeture , déclare la porte-parole Alexandra Adamo.

Elle précise que la décision a été prise par le conseil d’administration et la direction de Haliburton Highlands Health Services, qui gèrent le service au quotidien.

La PDG de Haliburton Highlands Health Services (HHHS), Carolyn Plummer, a expliqué dans une déclaration écrite que le conseil avait pris cette décision en raison du manque d’infirmières et de personnel médical.

Sans la consolidation, selon elle, les deux salles d’urgence risquaient de fermer temporairement à un moment ou à un autre cet été, parfois avec seulement deux heures d’avis.

« Nous nous sommes battus aussi longtemps et aussi fort que nous avons pu pour garder les services d'urgence de Haliburton et de Minden ouverts, mais sans solutions à long terme aux graves pénuries de personnel que nous vivons depuis 18 mois, nous ne pouvions plus continuer. »