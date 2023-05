Église Saint-Édouard à La Baie : huit projets proposés par la consultante Isabel Brochu

L'église Saint-Édouard à La Baie pourrait avoir une nouvelle vocation. Une étude réalisée par la consultante Isabel Brochu fait état de huit propositions où seraient réunis des organismes communautaires, des espaces culturels, artistiques et patrimoniaux, une fois que le bâtiment serait rénové.

Lundi soir, une vingtaine de membres du comité Patrimoine Saint-Édouard étaient réunis à La Baie pour leur assemblée générale, en plus d'assister à la présentation de la consultante Isabel Brochu, qui était mandatée par l'organisme afin de trouver des alternatives au projet de conversion en bibliothèque rejeté par Saguenay.

Au cours de son mandat, elle a sondé l’intérêt d’organismes communautaires, de groupes sociaux et culturels du secteur. Huit propositions ont été retenues.

Ce que je m'étais donné au départ comme postulat de départ, [...] c’est que ça devait être des projets en arts, en culture, en patrimoine ou communautaires, donc multi-usage à l'intérieur de l'Église, mais des usages collectifs. Alors, ce qui ressort de tout ça, c'est qu'il y a huit possibilités , a indiqué Isabel Brochu, qui, dans un monde idéal, croit que les travaux de rénovation pourraient être réalisés d'ici deux ans.

L'organisme vise à sauvegarder l'église Saint-Édouard dans le secteur de Port-Alfred. Photo : Radio-Canada / Julien Boudreault-Gauthier

Usages multiples

Parmi ces projets, l’église pourrait accueillir des organismes tels que le Service budgétaire de La Baie et du Bas-Saguenay. Des lieux seraient aussi dédiés aux œuvres des artistes Jean-Jules Soucy et Victor Dallaire, tous deux natifs de La Baie. Une résidence d’artiste figure également parmi les propositions.

Le lieu pourrait également avoir une vocation d’interprétation historique et patrimoniale du secteur de Port-Alfred, en plus d’accueillir un espace dédié aux expositions et à l’achat d'œuvres artistiques.

Enfin, l’église Saint-Édouard offrirait aussi des locaux de réunion ou de répétition, qui pourraient servir à des organismes communautaires ou à des troupes artistiques.

État du bâtiment

Isabel Brochu ajoute que, contrairement à la croyance populaire, la structure de l'église est en bon état. Selon elle, la démolition du bâtiment, évaluée 3 millions de dollars, serait pratiquement aussi dispendieuse que sa rénovation.

L'église Saint-Édouard est désaffectée depuis plusieurs années. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Il y a un récit qui circule à La Baie comme quoi il faudrait démolir l’église et qu’il n’y a plus rien à faire avec. C'est complètement faux et les études qui ont été réalisées en 2022 le disent très bien. La structure de l'église Saint-Édouard est en bon état. [...] Oui, à l'intérieur, il y a du dégât, mais la structure de l'église est en parfait état , a conclu la consultante.

Pour ce qui est des prochaines étapes, le comité a déposé une demande au Conseil du patrimoine religieux du Québec afin d'embaucher un architecte, qui serait chargé de mettre en place un plan de cohabitation des différentes propositions.