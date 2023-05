Le feu dans le parc national Kootenay n’est toujours pas maîtrisé

Les températures plus fraîches, des vents moins forts et un peu de pluie ont aidé à ralentir la progression du feu de forêt dans le parc national Kootenay, en Colombie-Britannique.

Lundi midi, le brasier situé au niveau du chaînon Mitchell, à sept kilomètres au nord de Nipika Mountain Resort, avait une superficie de 259 hectares, selon Parcs Canada.

Le feu, qui a été déclenché par la foudre, a été repéré mercredi et a atteint 75 hectares samedi. Des températures au-dessus de 30 degrés et des bourrasques de vent l’ont fait doubler de superficie entre samedi et dimanche.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le feu est situé à proximité de la frontière entre l'Alberta et la Colombie-Britannique, à quelques kilomètres au nord-est de Radium. Photo : Parc national Kootenay

Même si les flammes ne menacent aucune infrastructure ni la sécurité du public, Parcs Canada ne souhaite pas le laisser brûler, mais espère une extinction complète.

Nous ne sommes pas encore au plus fort de la saison des feux. Nous avons donc tout intérêt à éteindre [ce feu] avant de rentrer au coeur de la saison , a expliqué l’agente d’information de Parcs Canada Justine Renkema.

24 pompiers s’affairent sur les flancs sud et sud-ouest du brasier, avec l’appui de quatre hélicoptères.