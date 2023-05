La Société Saint-Jean-Baptiste organise une marche pour la Journée des patriotes

Plus d'une centaine de personnes ont marché dans les rues de Montréal, lundi, à l'occasion de la Journée nationale des patriotes. Plusieurs politiciens et artistes ont pris part à l'événement organisé par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal.

De nombreux drapeaux des patriotes – aux couleurs vert, blanc et rouge – flottaient lors de la marche qui s'est déroulée sous le soleil.

Des marcheurs de tous âges s'étaient réunis vers midi au parc Sir-Wilfrid-Laurier, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Ça fait 20 ans que nous fêtons la Journée nationale des patriotes, mais ça fait plus de 185 ans que ces patriotes se sont battus pour nous. C'est encore d'actualité puisque le français recule, a affirmé Marie-Anne Alepin, présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste. Il faut se souvenir de ça, que ça ne vient pas tout seul cette démocratie-là et cette justice sociale.

Au son de musique francophone, le groupe a marché jusqu'au parc Molson, dans le quartier Rosemont, où plusieurs allocutions ont été prononcées dans une ambiance festive. Des DJ étaient aussi sur place, et l'actrice Ludivine Reding a assuré l'animation du rassemblement.

Je suis indépendantiste depuis toujours , a affirmé Andrée Anger, une citoyenne qui prenait part à la marche. On avait un peu lâché après 95, le référendum, mais là on sent que le moment est propice , a-t-elle ajouté.

Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, des gens de toutes les générations qui se rassemblent. Je trouve ça extrêmement inspirant de voir que la population québécoise a à cœur de changer la société pour le meilleur , a déclaré un second marcheur, Julien Mei, vice-président du comité souverainiste de l'UQAM.

Plusieurs représentants de la classe politique ont pris la parole lors de l'événement. Le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, a été chaudement applaudi par la foule.

C'est un rendez-vous annuel pour honorer la mémoire de plusieurs générations de Québécois et de Québécoises, qui ont posé des gestes pour nous amener vers une société démocratiquement normale. C'est une quête de justice et de vérité qui, à mon avis, aujourd'hui, fait toujours partie de notre culture politique , a affirmé le chef de parti en entrevue.

L'ancienne ministre et députée péquiste Véronique Hivon, qui a été nommée Patriote de l'année ce mois-ci, a également prononcé un discours, appelant à lutter contre le cynisme qui règne concernant la politique.

J'espère que cette capacité-là qu'on a à construire des choses ensemble, le politique et le citoyen, va nous donner la confiance de se dire qu'au Québec, on est capables de grandes choses , a déclaré Mme Hivon.

L'héritage des patriotes

Plusieurs représentants de Québec solidaire (QS) ont pris part à la marche, dont la députée de Mercier, Ruba Ghazal, qui a indiqué dimanche se lancer dans la course pour devenir co-porte-parole du parti, à la suite de l'annonce du départ de Manon Massé. Elle avait alors dévoilé vouloir mettre l'indépendance du Québec au centre de son action politique, et a souligné lundi que la souveraineté de la province fait partie de l'ADN de Québec solidaire .

Une manifestante tenant une pancarte. Photo : Radio-Canada

Le chef parlementaire de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, a prononcé un discours concernant l'héritage des patriotes devant la foule. C'est un rappel qu'il y a des luttes qu'il faut continuer à mener aussi. Il faut continuer à travailler pour un Québec plus libre, un Québec où l'égalité des droits est garantie, et c'était ça profondément les valeurs qui animaient les patriotes , a évoqué M. Nadeau-Dubois.

Karine Boivin-Roy, députée de la Coalition avenir Québec (CAQ), a prononcé une allocution au nom du ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, qui ne pouvait pas être présent lundi. Mme Boivin-Roy a insisté sur le fait que le français est dans une situation délicate au Québec.

On constate actuellement son déclin, dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle , a-t-elle affirmé, soulignant que le gouvernement s'attarde à cet enjeu.

Les représentants jeunesse du PQ, de QS et de la CAQ ont rendu hommage à un patriote moderne de leur choix lors d'une allocution. Marie-Laurence Desgagné, du PQ, a mis l'accent sur les accomplissements de Régine Laurent, et Émile Bellerose-Simard, de QS, sur ceux du cycliste Pierre Lavoie.

Plusieurs acteurs de la classe politique ont aussi souligné la Journée nationale des patriotes sur les réseaux sociaux.

Comme premier ministre du Québec, c'est ma première responsabilité d'assurer la pérennité de notre nation francophone en Amérique du Nord, et c'est avec fierté que je m'inspire des grandes valeurs de liberté et de démocratie qui ont guidé les patriotes , a écrit le premier ministre François Legault dans une publication sur Twitter.

Aujourd'hui, nous nous souvenons de la lutte des patriotes. Et nous saluons le courage de ces hommes et ces femmes qui se sont battus pour la liberté et la démocratie. Célébrons notre culture, nos valeurs et notre langue , a pour sa part publié la mairesse de Montréal, Valérie Plante, sur le même réseau social.