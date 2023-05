De l’épandage aérien pour contrer la tordeuse des bourgeons de l’épinette

La Société de protection des forêts contre les insectes et maladies (SOPFIM) commencera les pulvérisations aériennes d'insecticides biologiques cette semaine et poursuivra ainsi jusqu'à la fin du mois de juin.

Dans la région, ce sont 111 000 hectares de forêt qui sont concernés. Les secteurs les plus touchés se trouvent dans le sud-est du Témiscamingue, tout près de l’Outaouais, ainsi qu’à l’est de Val-d’Or.

Une des seules régions où l’épidémie progresse

Alors que les dommages causés par la TBE ralentissent ailleurs au Québec, l’épidémie de cet insecte ravageur progresse en Abitibi-Témiscamingue ainsi que dans la région de Chaudière-Appalaches.

C’est d’ailleurs ce qui justifie l'intervention de la SOPFIM dans la région, selon son directeur général, Éric Lacroix.

Si on compare à l’année dernière, les superficies touchées par la tordeuse des bourgeons de l'épinette ont augmenté. On avait, en 2021, une superficie défoliée de 2,2 millions d’hectares et cette superficie a grimpé à 2,5 millions d’hectares en 2022 , précise-t-il.

Le sapin baumier est l’essence la plus vulnérable à l’épidémie de la TBE et celle qui est principalement visée par l'intervention, alors que les épinettes sont plus résistantes aux attaques de cet insecte destructeur.

« Si la défoliation est sévère et qu’il y a beaucoup d’insectes, on parle de mortalité des arbres dans une période allant de trois à cinq ans s’ils ne sont pas protégés. » — Une citation de Éric Lacroix, directeur général de la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies

Un insecticide sans risques

Les avions de pulvérisation s'envoleront à partir des aéroports de Val-d’Or, d’Amos et de Lebel-sur-Quévillon. La SOPFIM a tenu des séances d’information publiques la semaine dernière dans ces trois villes.

L’insecticide biologique est homologué par Santé Canada et jugé sans risque pour la faune et la flore, de même que pour la santé humaine.

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts accorde une enveloppe de près de 45 millions $ cette année pour effectuer les pulvérisations aériennes dans certaines forêts du Québec.