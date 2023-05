Les renforts du Québec pour lutter contre les feux de forêt sont arrivés en Saskatchewan

Deux avions bombardiers d'eau, quatre pilotes et deux ingénieurs en provenance du Québec sont arrivés en Saskatchewan. Ils vont aider à soutenir la lutte contre les incendies de forêt dans le nord de la province des prairies.

Les pilotes et les ingénieurs combattent le feu Sharp, qui brûle au nord de La Ronge, un village à 345 km au nord-est de Saskatoon. Les avions lutteront contre d’autres incendies de la région, selon les besoins, indique un porte-parole de l’Agence de la sécurité publique de la Saskatchewan.

À compter de 10 h 30 lundi, 26 incendies de forêt et de broussaille brûlent en Saskatchewan, dont six qui n’ont pas été maîtrisés selon le plus récent bulletin de l’Agence.

Elle juge que sept incendies sont préoccupants, dont les feux Shaw et Smith qui ont chacun ravagé plus de 100 000 hectares. Le feu Shaw brûle entre Buffalo Narrows et île-à-la-Crosse, alors que le feu Smith brûle au nord de Pinehouse.

Colleen Oneeye, de Turnor Lake, à 70 kilomètres au nord de Buffalo Narrows, a traversé un barrage routier mis en place en raison de l’incendie Shaw. Elle a vu des flammes près de la route et des épais nuages de fumée.

Je n’en croyais pas mes yeux , dit-elle, depuis Prince Albert.

Colleen Oneeye habitait à Turnor Lake lorsque la communauté a été évacuée en raison d’un feu au début des années 2000, alors elle comprend les défis des résidents d’endroits comme Buffalo Narrows qui ont ordonné l’évacuation.

Nous ne savions pas si nous allions revenir. Alors j’imagine comment [les habitants de Buffalo Narrows] doivent se sentir en ce moment , affirme-t-elle.

L'Agence de la sécurité publique de la Saskatchewan soutient 245 évacués de Patuanak, qui sont à North Battleford, 165 habitants de Buffalo Narrows à Lloydminster et 95 évacués d’île-à-la-Crosse, de Jans Bay et de Buffalo Narrows, qui sont à Regina.

La semaine dernière, l’Agence a mis en vigueur une interdiction de faire de feux dans la moitié nord de la Saskatchewan en raison des risques extrêmes d’incendie dans la région.

Plus de 200 interdictions et restrictions liées aux incendies sont en place au niveau local dans la province, en particulier dans le centre de la Saskatchewan.

Environnement Canada a publié des bulletins spéciaux sur la qualité de l’air pour le nord et l’ouest de la province, en raison de la fumée des incendies.

La qualité de l’air à Buffalo Narrows est particulièrement mauvaise. Celle de Swift Current pose un risque élevé , mais devrait s’améliorer d’ici mardi.

La qualité de l’air à Estevan, Prince Albert, Regina et Saskatoon présente un risque modéré à élever, mais devrait aussi s’améliorer mardi.

Avec les informations de Nicholas Frew et de Dayne Peterson