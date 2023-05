Plusieurs travaux depuis 50 ans : la congestion sur le pont Dubuc s’est poursuivie lundi

La circulation est limitée à une voie dans les deux directions jusqu’à mardi matin. La fermeture de deux voies avait été prolongée en raison de la Journée nationale des patriotes.

Ce sera toujours le cas durant les trois prochaines fins de semaine, jusqu'à la mi-juin.

Cette étape finale mettra un terme à un imposant chantier amorcé en 2015.

Les automobilistes ont donc dû faire preuve de patience. Plusieurs d’entre eux, rencontrés par Radio-Canada, prenaient la situation du bon côté.

Je pense que c'est tannant, mais en même temps, il faut que ça se fasse , a débuté une femme.

Je ne traverse vraiment pas régulièrement. C'est sûr qu'hier, j'aurais eu à passer par là, mais j'ai dû faire un détour , a poursuivi un autre.

Le trafic s'est fait sentir en direction nord toute la journée de lundi. Photo : Radio-Canada / Jesica Savard

Je viens de Montréal, donc si je compare le trafic de Montréal, bien ça n'a rien à voir. Donc, moi ce n'est pas ça qui va me déranger , a comparé une dame.

Il faut juste adapter notre horaire en conséquence. Les travaux, ça fait partie de la vie, puis si on veut des infrastructures qui sont fonctionnelles, bien c'est important de laisser les gens travailler , a philosophé un autre.

La fin de semaine, on se sent comme un petit peu isolé, mais avec le beau temps, il n’y a aucun problème , a conclu une dernière dame alors que le soleil brillait de tous ses feux dans un ciel sans nuage.

De nombreux travaux en un demi-siècle

Depuis sa mise en service en 1972, le pont Dubuc a connu de nombreux travaux.

En 1968, le ministre de la Voirie du Québec, Fernand-Joseph Lafontaine, avait d’abord présenté la maquette du pont Dubuc à l'hôtel de ville de Chicoutimi. Cette nouvelle construction devait répondre à l'augmentation de la circulation routière devenue trop importante pour le pont de Saint-Anne, alors le seul lien entre les deux rives.

Je peux vous dire que lorsque le pont sera bâti, il aura coûté probablement 9 millions et qu'il améliorera énormément l'économie de votre région et peut-être que le maire de Chicoutimi-Nord viendra plus souvent à Chicoutimi , avait lancé le ministre.

En 1968, le ministre de la Voirie du Québec, Fernand-Joseph Lafontaine, avait présenté la maquette du pont Dubuc à l'hôtel de ville de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada

En 1997, deux piliers du pont sont en réparation en raison des dégâts causés par le Déluge du Saguenay, un an plus tôt. Durant les années qui suivent, l'infrastructure fait l'objet de nombreuses inspections et de travaux d'entretien.

Et puis, en 2013, le gouvernement du Québec débloque 30 millions de dollars pour le remettre à neuf.

Quelque mois plus tard, en décembre, c'est la catastrophe alors que le pilier numéro 7 prend feu en raison des travaux. Les autorités doivent fermer le pont à la circulation sauf pour les véhicules d'urgence, alors qu’en temps normal, environ 50 000 automobilistes l’empruntent chaque jour.

L'incendie avait frappé les échafaudages autour d'un pilier du pont Dubuc. Photo : Radio-Canada

Les citoyens se voient donc offrir deux choix pour traverser la rivière Saguenay, soit faire un détour de 42 kilomètres par Shipshaw ou traverser le pont de Sainte-Anne, à pied, par un froid sibérien.

Un an plus tard, le gouvernement du Québec lance un appel d'offres pour de nouveaux travaux de réfection, mais qui, cette fois-ci, vont totaliser 45 millions de dollars. Les rénovations devaient commencer en 2015, mais elles ont finalement été reportées un an plus tard. Le projet devait se conclure en 2020, mais le ministère des Transports a dû faire face à plusieurs embûches, comme un appel d'offres annulé et une grève des ingénieurs.

D'après un reportage de Marie-Michèle Bourassa