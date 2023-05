L’OSTR conclut sa saison avec Jacques Lacombe et avec la volonté de renouveler son public

L’ OSTR est activement à la recherche de façons d’attirer davantage de spectateurs dans ses salles de spectacles. Le coût des billets ainsi que le public vieillissant de l’orchestre pourraient expliquer cette baisse d’achalandage.

Il faut parfois débourser jusqu’à 60$ pour se procurer un billet. Mais selon la directrice générale de l’ OSTR , ce prix demeure très compétitif par rapport aux autres grands orchestres de la province.

Je ne peux pas dire que c'est cher, c’est impossible pour moi, [considérant qu'il s'agit d'un] orchestre symphonique avec 58 musiciens professionnels sur scène et un chef de calibre international qui dirige de grands orchestres partout dans le monde [de dire que c'est cher], explique Nathalie Rousseau. Le prix réel d’un billet, si on n'avait pas autant de subventions pour nous soutenir, ça serait aux environs de 300 $.

L’ OSTR offrait d’ailleurs gratuitement aux moins de 14 ans le concert de dimanche, dans l’optique d’attirer un plus jeune public et surtout de leur faire découvrir et apprécier la musique classique.

Certains des jeunes présents ont beaucoup apprécié la sortie culturelle. D’autres ont toutefois trouvé que la représentation avait certaines longueurs.

C’est la neuvième symphonie de Beethoven qui a été jouée par l’orchestre, une œuvre faisant partie des plus grands classiques. Selon le maestro Jacque Lacombe, cela représentait un défi, puisqu’il s’agit d’une pièce exigeante à jouer pour diverses raisons.

Parce que c’est connu, il faut bien le faire et essayer de retrouver, comme musicien, le bonheur et la spontanéité, comme si on découvrait l'œuvre pour la première fois, explique M. Lacombe. C’est une œuvre qui est extrêmement exigeante et qui est physique aussi.

Retour du maestro Jacques Lacombe à Trois-Rivières

Jacques Lacombe, actuellement directeur artistique de l'Orchestre classique de Montréal, était de retour à titre de chef d’orchestre de l' OSTR pour souligner cette dernière représentation. Il a été à la tête de cet orchestre pendant une douzaine d’années, avant de quitter en 2018 pour relever de nouveaux défis, en Europe et aux États-Unis, notamment.

Le maestro Jacques Lacombe a dirigé l'orchestre symphonique de Trois-Rivières pour son dernier concert de la saison 2022-2023. (Photo : 21 mai 2023) Photo : Radio-Canada

Le maestro s’est dit heureux d’être de retour à Trois-Rivières, qu’il considère être sa maison, en plus de retrouver des collègues de longue date.

Selon lui, l’ OSTR se différencie d’autres grands orchestres par l'esprit de collégialité qui en émane.

« Plusieurs musiciens ont étudié ensemble et étaient donc collègues de classe. On a commencé ensemble en étudiant au conservatoire, alors c’est sûr qu’il y a une dimension émotionnelle qui teinte la musique. » — Une citation de Jacques Lacombe

La musique classique est-elle en perte de vitesse?

Selon Jacques Lacombe, des défis guettent définitivement le domaine de la musique classique dans l’avenir. Deux enjeux principaux le préoccupent plus que d’autres.

D’abord la place de l’éducation musicale, ici et ailleurs. Selon lui, l’éducation musicale aurait perdu en importance, un phénomène qu'il trouve malheureux puisque l’éducation musicale aurait des bénéfices à l’extérieur du domaine musical. Elle permettrait de développer son esprit d’équipe et de développer sa concentration.

Finalement, la technologie aurait contribué à réduire la capacité d’attention des jeunes. Un inconvénient important lorsqu’on tente de présenter de la musique complexe et abstraite, selon lui. Il croit donc important de continuer d’exposer les jeunes à la musique classique.

L’ OSTR dévoilera ce jeudi sa programmation estivale.

D'après le reportage de Charles-Antoine Boulanger