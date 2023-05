Les Épreuves nordiques de retour à Amos cet été

Cette compétition provinciale, qui a vu le jour en 2021, n’a pu être tenue l’an dernier en raison d’un conflit d’horaire. Il s’agit d’une série de critériums, des courses rapides de plusieurs tours d’une boucle de 1 à 2 kilomètres disputées en circuit urbain.

Du côté féminin comme masculin, les cyclistes pourront courir dans les catégories junior, ouverte et maître. Ils et elles emprunteront quatre des cinq circuits proposés en 2021, soit ceux du secteur de l’Hôtel Queen, du parc industriel en face du Canadian Tire, du centre-ville et du secteur l’école Saint-Viateur.

« Des séries de critériums, il n’y en a pas vraiment au Québec. Il y a le BC Superweek en Colombie-Britannique. On voulait faire un peu différent de ce qu’il y a déjà sur le circuit. » — Une citation de Roxanne Pépin, du comité organisateur

C’est le fun pour nos jeunes, ça aide avec la technique. Ils peuvent courir avec les plus vieux, des juniors avec des seniors. Ça donne un bon rythme de course. La vitesse est assez élevée. C’est surtout ça qu’on voulait aller chercher. C’est le fun aussi pour nos spectateurs, qui les voient passer pendant une heure de temps , souligne Mme Pépin.

Profiter du Tour de l’Abitibi

Les Épreuves nordiques espèrent attirer un maximum de cyclistes, alors que le peloton en 2021 comptait une quarantaine de cyclistes. Les organisateurs espèrent profiter du fait que la compétition précède tout juste le Tour de l’Abitibi, qui débutera le 10 juillet à Amos.

C’était voulu, au fond. On aimerait attirer du monde qui va venir faire le Tour, que les cyclistes viennent faire nos courses. Ce sont des petites courses. C’est un entraînement parfait juste avant le Tour. Ça donne la bonne vitesse , estime Roxanne Pépin, qui est aussi présidente de l’équipe junior abitibienne Subway.

Le comité organisateur espère également attirer assez de coureuses cette année pour tenir des critériums féminins. Sinon, il sera de nouveau offert aux participantes de courir avec les hommes, comme en 2021.