Érosion : l’état du chemin des Chalets à Maisonnette frustre des résidents

Le passage de la tempête tropicale Fiona à l’automne dernier a transformé le paysage de Rivière-du-Nord. Le chemin des Chalets dans le secteur de Maisonnette est dans un état lamentable et les propriétaires de résidence d’été sont de plus en plus impatients face à la situation.

L’une d’elles, Denise Boudreau, doit maintenant stationner sa voiture à une centaine de mètres de son chalet. Il est impossible de rouler sur une partie du chemin des Chalets à cause des ravages provoqués par l’érosion.

Je n’ai pas le choix de me stationner là parce que mon véhicule est beaucoup plus large. Alors, je ne prends pas la chance de passer sur le bord du cap , explique-t-elle.

Denise Boudreau. Photo : Radio-Canada / MARIO MERCIER

Aucune réparation n’a été effectuée par la municipalité pour rendre les chemins du secteur plus sécuritaire depuis l’an dernier, selon Denise Boudreau. Le service de collecte des déchets a été interrompu l’an passé, jugé trop dangereux puisque le camion n’arrivait pas à se déplacer.

Les propriétaires du secteur réclament maintenant des chemins sécuritaires qui rendraient la rue accessible pour les résidents et les services essentiels.

On a zéro service d’urgence qui peut accéder , lance Denise Boudreau. Il n’y a aucun pompier, une ambulance ou une police qui passe. Il faut s’organiser nous autres même.

Une rencontre municipale à venir

Selon les données du ministère des Transports du Nouveau-Brunswick, le chemin des Chalets du secteur de Maisonnette est de juridiction municipale.

Cette voie d’un peu plus de 3 km est qualifiée comme étant non entretenue.

Denise Boudreau avance que les résidents du chemin Boudreau en ont contre la façon de faire de la nouvelle municipalité.

La municipalité de Rivière-du-Nord ne veut rien nous dire , affirme-t-elle. Sur le chemin des Chalets, on paye au-dessus de 50 000 $ de taxes par année. Puis on a zéro service là. Zéro. On ne sait pas où vont les taxes, mais on a zéro service. C’est très décevant.

Une partie du chemin des Chalets. Photo : Radio-Canada / MARIO MERCIER

Le maire de Rivière-du-Nord, Joseph Lanteigne, n’a pas donné suite à la demande d’entrevue de Radio-Canada.

La municipalité a cependant convoqué les propriétaires des terrains et des résidences du chemin des Chalets du secteur de Maisonnette à une rencontre qui aura lieu le 27 mai en présence du maire et du directeur général.

La présentation des résultats des recherches et des travaux effectués par la municipalité à ce jour dans le dossier est au programme de cet assemblé.

D'après le reportage de Mario Mercier