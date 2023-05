L’accès aux soins paramédicaux demeure inadéquat dans certaines régions de l’Ontario

Le président de l’Association des chefs de services paramédicaux de l’Ontario, Michael Sanderson, affirme que la profession d’ambulancier a connu de nombreux progrès dans les dernières années.

Il y a de plus en plus de diversité au sein des ambulanciers, à la fois sur les plans du genre, de l’origine, de la religion, observe-t-il.

Nous essayons de refléter les membres de nos communautés et nous sommes de plus en plus aptes à le faire parce qu’il y a beaucoup de personnes qui, normalement, ne se seraient pas dirigées vers les soins paramédicaux et qui y voient maintenant une carrière , explique M. Sanderson.

Les temps de réponse des ambulanciers demeurent trop longs dans certaines régions de la province. Photo : Radio-Canada / CBC

Il souligne qu’il y a plusieurs détenteurs de baccalauréats, de maîtrise et même de doctorats qui s’inscrivent à des programmes collégiaux de soins de paramédicaux.

« Donc, la diversité est là. On apprend toujours, on n’est jamais parfait en matière de diversité, mais cette diversité nous permet certainement de mieux venir en aide aux patients. » — Une citation de Michael Sanderson, président de l’Association des chefs de services paramédicaux de l’Ontario

Les zones rurales moins bien desservies

Dans certaines régions, la qualité des services d’ambulance laisse à toujours à désirer, note M. Sanderson, surtout dans les zones rurales et éloignées du Nord de la province où les temps de réponse sont plus longs.

Parfois, l’ambulance est la seule ressource de santé accessible dans la communauté. Donc on doit se pencher sur ce problème, trouver un moyen d'améliorer l'accès routier ou aérien aux services d'ambulance , indique-t-il.

Le directeur et chef des services d'urgence santé pour le Conseil d'administration des services sociaux du district de Cochrane, Jean Carrière. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

Le chef des services paramédicaux du district de Cochrane, Jean Carrière, est du même avis.

Les temps d’attente sont généralement stables dans la majeure partie de la région, affirme-t-il, mais des défis se présentent dans les secteurs ruraux.

« Il n’y a pas une ambulance dans toutes les petites communautés [...] alors il y a quand même des défis à répondre rapidement à ces appels-là. » — Une citation de Jean Carrière, chef des services paramédicaux du district de Cochrane

Les soins préventifs comme solution

Pour pallier ce problème, le service que dirige M. Carrière veut se concentrer sur des initiatives de paramédecine communautaire, dont des visites régulières d'ambulanciers aux personnes vulnérables comme les sans-abri et les personnes âgées.

« On essaie de s’impliquer plus dans le domaine de la prévention que de la réaction. » — Une citation de Jean Carrière, chef des services paramédicaux du district de Cochrane

Mais le plus grand défi, c'est qu'avec les changements dans nos communautés, il y a vraiment une demande pour des ambulanciers paramédicaux. Alors, notre défi, ce sont vraiment les ressources humaines , ajoute-t-il.

Il espère voir davantage de Nord-Ontariens s’intéresser à une carrière en soins paramédicaux, car des personnes originaires de la région sont plus susceptibles d’y rester pour le travail.

Cette année, le gouvernement Ford a annoncé qu’il financerait dès cet automne l’entièreté des droits de scolarité des étudiants en soins paramédicaux dans divers établissements du Nord de l’Ontario à condition qu’ils s’engagent à travailler dans la région après leurs études.