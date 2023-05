Des chambres d’hôtel dans la résidence Wotton

La résidence pour aînés, qui héberge toujours 10 personnes semi-autonomes et en perte d'autonomie importante, fermera bientôt ses portes. La totalité d'entre elles devra être relocalisée d'ici le 8 juillet. Il s'agit du seul établissement pour aînés de la municipalité.

« C'est mon chez nous! Je demeurais directement à la résidence. Je vais tout faire ce qui est en mon pouvoir pour être en mesure de garder le bâtiment. » — Une citation de Marco Laprade, propriétaire de la résidence Wotton

Marco Laprade est rapidement retourné à la table à dessin pour l'avenir du bâtiment. La RPA avait été mis au deuxième étage pour 16 résidents. Depuis un an, on avait déjà réduit à cause du manque d'effectifs, explique-t-il. Je vais tenter de continuer le projet que j'avais commencé. Mon idée était de garder la RPA au départ, mais on avait débuté des travaux pour six chambres d'hôtel [au premier étage].

Ces six chambres sont prêtes à recevoir des visiteurs depuis samedi.

« On a loué deux chambres en fin de semaine. Pour le reste du bâtiment, c'est sûr qu'on aimerait bien le convertir, mais il faut avoir des offres de financement, des choses comme ça. » — Une citation de Marco Laprade, propriétaire de la Résidence Wotton

La Résidence Wotton hébergeait 16 résidents. Photo : Google

Selon M. Laprade, une trentaine de chambres pourraient être emménagées dans l'établissement. S'il obtient le financement et les permis nécessaires, certaines pourraient même devenir des logements. Est-ce que c'est convenable? Au niveau de la municipalité de Wotton, c'est à voir, se questionne M. Laprade. Je pense qu'il y a une demande qui est très importante, donc c'est sûr, c'est que l'on vise.

Il estime que les travaux pourraient s'élever jusqu'à 100 000 $.