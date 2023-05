Hausse de taxes aux Îles : les commerçants fustigent le maire

Lors de la dernière séance publique du conseil municipal, un groupe de commerçants a déposé une série de questions et a sommé le conseil de répondre avant le 23 mai. Le maire et président de la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, Antonin Valiquette, a publié vendredi une vidéo sur les réseaux sociaux expliquant qu’il répondra à plusieurs de ces questions à l'occasion d’une séance publique extraordinaire en juin. Il a par la suite été critiqué pour ne pas avoir répondu directement aux plaignants.

Dans cette vidéo, le maire revient sur le contexte qui a mené au budget 2023 et détaille les efforts de l’équipe municipale pour élaborer un budget 2024.

« Il y a certaines questions qui peuvent ressembler à celles auxquelles on pourrait s'attendre lors d'un audit financier. Il y a tout un travail de recherche, de compilation, de ventilation, de s'assurer que les données sont exactes, que les employés doivent faire en surplus de leur travail quotidien. » — Une citation de Antonin Valiquette, maire et président de la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine

Il souligne qu’il ne répondra pas aux questions à caractère plus spécifiques qui permettraient d'identifier, par exemple, des salaires ou des conditions d'emploi d'employés. On n'a pas l'intention de donner ces informations-là. On les considère comme des données personnelles qu'on doit protéger en tant qu’employeur , répète-t-il.

C’est un manque de considération de répondre par une vidéo , affirme le porte-parole du groupe de commerçants, Jacky Poirier. S’il a besoin de plus de temps pour répondre à nos questions, il n'a qu’à nous contacter pour en discuter , dit-il.

L'homme d'affaires Jacky Poirier a lu un plaidoyer le 9 mai dernier au nom du comité de commerçants et d'entrepreneurs qui exige le dépôt d'un nouveau budget municipal pour 2023. (Photo d'archives) Photo : Photo tirée de la webdiffusion du conseil municipal

Il indique par ailleurs que les commerçants attendent toujours des réponses quant aux finances de la Municipalité.

« On cherche les raisons qui nous ont amenés là. On cherche des solutions, comme la Municipalité. Et on aimerait qu’elle accepte de travailler avec nous. » — Une citation de Jacky Poirier, porte-parole du groupe de commerçants

Dans les derniers temps, le slogan du groupe était Non à la hausse de taxes municipales . Maintenant, le slogan Oui à une gestion municipale responsable se retrouve dans plusieurs entreprises des Îles-de-la-Madeleine.

Le groupe est d'avis que les citoyens ont difficilement accès au maire. On pose des questions et on n'a pas de réponses. On aimerait avoir plus de communications et de proximité , illustre-t-il.

M. Poirier a démissionné de son poste de directeur de Tourisme Îles-de-la-Madeleine jeudi dernier, afin de se consacrer à son rôle de porte-parole du groupe de commerçants et pour éviter les possibles conflits d’intérêts.

Le maire s'explique dans une vidéo

Dans la vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le maire précise être conscient que la situation préoccupe bon nombre de ses citoyens. Lors des deux dernières rencontres municipales, il y a eu entre 150 et 250 personnes à la réunion, et jusqu’à 2000 personnes suivaient la réunion en vidéoconférence, sur une population totale de 12 711 habitants , souligne-t-il.

Même si depuis décembre 2022 on parlait d’une augmentation de 30 % du côté des commerçants et de 45 % pour les industries, on ne réalisait pas l’impact de la hausse du rôle sur la facture finale , explique M. Valiquette. Ça avait été annoncé, mais quand les gens se sont aperçus que c’était plus que 30 % finalement [...] parce que la valeur de ses immeubles avait augmenté, je comprends qu’ils ont été surpris à la réception de leur compte de taxes.

Il mentionne que l’équipe municipale travaille à optimiser et à consolider les dépenses administratives. Les élus ont des choix difficiles à faire. On est ouvert aux suggestions et commentaires constructifs. Il y a une question d’éthique à respecter en matière de consultation de la population, mais en fin de compte, ce sont les élus qui ont le mandat d’exercer une gestion saine et responsable des finances publiques , mentionne-t-il.

« Il ne faut pas oublier que j’ai été élu le 5 mars 2023 et que le budget est sorti le 21 décembre 2022. » — Une citation de Antonin Valiquette, maire des Îles-de-la-Madeleine

Lors de la séance publique extraordinaire prévue en juin, le conseil présentera ses démarches en détail, affirme Antonin Valiquette. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Lors de la sortie du budget, il était directeur de la Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine. J’ai posé beaucoup de questions, pratiquement les mêmes. J’ai mis le budget au défi , affirme-t-il.

Il avait alors constaté l’absence de marge de manœuvre en raison de l’impact de l’indexation, de l’inflation, de la hausse des taux d’intérêt et de l’absence de surplus cumulé. Bref, à un moment donné, il n’y en a pas de marge de manœuvre , conclut le maire. Il ajoute avoir appuyé les demandes de la Municipalité pour des sommes d’aide gouvernementale ponctuelle. Ces demandes ont été adressées encore il y a trois semaines aux assises de l’Union des municipalités du Québec auprès du premier ministre François Legault , rappelle-t-il.

« Il faut travailler sur deux fronts : aller chercher de nouveaux revenus et compresser nos dépenses au maximum sans affecter la prestation des services et des infrastructures publics pour les citoyens. » — Une citation de Antonin Valiquette, maire des Îles-de-la-Madeleine

Depuis avril, la Municipalité dit avoir limité au maximum les embauches de personnel et effectué une réorganisation du travail. Elle a reporté les projets de développement qui cherchent toujours à boucler leur financement.

L'administration devra d'ailleurs revoir son plan triennal d'investissement (PTI), qui avait été présenté en 2022. Ce plan-là ne tient plus la route en raison du contexte économique actuel, avec des taux d'intérêt qui ont triplé en deux ans avec une inflation à 7 % , tient-il à souligner.

Le groupe exige que la Municipalité demande au gouvernement l’autorisation de refaire son budget 2023. Une pétition à cet effet est en circulation depuis le 17 avril. Elle compte près de 1500 signatures, indique Jacky Poirier.