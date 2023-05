Une entreprise se spécialise dans le nettoyage des bacs pour éliminer les odeurs

Une nouvelle entreprise de Saguenay souhaite remédier aux problèmes d'odeurs et de saleté reliés aux bacs à matières organiques, à ordures et de récupération. Sale Bac se déplace directement chez les gens pour nettoyer leurs bacs. Après seulement trois semaines, le propriétaire se dit déjà bien occupé.

Le propriétaire de l’entreprise Sale Bac, Steeve Junior Simard, s’est procuré une remorque pour sillonner les rues de la région afin de nettoyer les bacs sales. Il acheté l'équipement existant auprès d'un entrepreneur de Montréal.

Un peu comme tous les citoyens de Saguenay, quand tu vas chercher ta poubelle et qu'elle sent mauvais, je me suis dit que ça serait le fun d'inventer un camion qui lave les poubelles. Je voyais ça comme le camion des collectes, mais moi je laverais les poubelles , a indiqué le propriétaire de Sale Bac Steeve Junior Simard.

Pour avoir accès au service, il suffit de prendre rendez-vous, tout en s’assurant que son bac soit vide.

Le propriétaire de Sale Bac, Steeve Junior Tremblay. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

J'arrive chez le client et je vérifie si sa poubelle est pleine. Souvent, ça se peut qu'il reste des choses dedans, alors je les ramasse avec des pinces et je les mets dans une petite poubelle que j'ai dans la remorque. Après ça je procède au lavage. Je lave l'extérieur du bac avec une machine à pression à eau chaude , a ajouté Steeve Junior Simard.

Tel un camion de collecte, la remorque de Sale Bac pince le bac, qui lui, est nettoyé grâce à une buse à tête rotative qui le nettoie à l’eau chaude. Un désodorisant aseptisant est aussi appliqué au bac.

L’entrepreneur propose même un abonnement mensuel au service de nettoyage.

Produits biodégradables

Steeve Junior Tremblay souhaite également rendre son procédé de lavage le plus écoresponsable possible.

Tous les produits que j'utilise sont des produits biodégradables. L'aseptisant, lui, ce sont de bonnes bactéries qui mangent les mauvaises bactéries [...]. L'eau que j'utilise, c'est de l'eau verte. Je me remplis à Arvida à la borne-fontaine que la Ville utilise pour arroser ses plantes et laver les rues donc, c'est de l'eau non filtrée qui n'est pas bonne pour la consommation. Ensuite je récupère les eaux usées et je la fais traiter dans une usine d'assainissement des eaux , a mentionné l’entrepreneur.

Sale Bac s’occupe aussi des poubelles commerciales. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

L’entreprise compte une centaine de clients à Saguenay et au Lac-Saint-Jean, tant du côté résidentiel que commercial.

D'après un reportage de Gabrielle Morissette