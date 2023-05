Un incendie à Saint-Léolin force le déplacement de 15 travailleurs étrangers

Une maison de location a pris feu à Saint-Léolin, au Nouveau-Brunswick, vendredi. Plus d’une douzaine de travailleurs étrangers ont été forcés de se déplacer. La communauté leur est venue en aide.

Il n’y a pas eu de blessés parmi les 15 hommes et femmes employés par Pêcheries LeBreton & Fils Ltée à Grande-Anse, soit à environ une demi-douzaine de kilomètres du lieu de l’incendie.

L’usine de transformation de poisson en partenariat avec la Croix-Rouge a trouvé un logement temporaire et lancé une collecte de dons pour les travailleurs.

En plus de dons en argent et de produits de première nécessité, des charpentiers de la région ont aussi construit et monté des lits pour les 15 sinistrés.

Nous remercions la communauté qui a été d’une grande générosité inimaginable , a écrit Pêcheries LeBreton & Fils Ltée dans une publication Facebook dimanche.