Au Festival de Cannes, la réalisatrice Justine Triet conquiert la critique

Le film, projeté dimanche, recueillait lundi le meilleur score, avec May December de Todd Haynes, dans le panel de critiques compilé par la revue Screen, qui fait référence. Au total, 21 films doivent être présentés avant le palmarès samedi.

En 2 h 30, Anatomie d'une chute retrace le procès d'une autrice allemande (Sandra Hüller) accusée aux assises du meurtre de son mari dans leur chalet des Alpes françaises.

En l'absence de témoin si ce n'est leur fils, un enfant malvoyant, la justice va disséquer la vie du couple, dont les disputes étaient enregistrées par le mari. Et révéler tous les rapports de pouvoir, névroses et failles cachées.

C'est un film plus ample qu'un film de procès , déclare à l'AFP la réalisatrice de 44 ans, remarquée avec Sibyl ou Victoria. Dans Anatomie d'une chute, elle explore une nouvelle fois la famille et le couple : comment on est ensemble? Qu'est-ce qu'on se donne? Qu'est-ce qu'on se doit?

Le long-métrage offre un ticket pour le prix d'interprétation à son actrice principale, l'Allemande Sandra Hüller, déjà remarquée en compétition en femme de dignitaire nazi dans The Zone of Interest de Jonathan Glazer.

Chez Justine Triet, elle joue un personnage qui assume sa liberté, sa sexualité, ses choix de vie. Elle a l'air forte et ça la rend suspecte , décrit la réalisatrice. J'ai toujours fait des films autour de femmes. Cette fois, c'est quelqu'un qui n'est pas facile à comprendre.

Les scènes de procès sont centrales, portées par l'affrontement entre l'avocat général, joué par Antoine Reinartz, et l'avocat de l'accusée (Swann Arlaud).

Friande de true crime, Justine Triet explique qu'elle s'est inspirée de faits divers.

La réalisatrice Sahra Mani et les productrices Jennifer Lawrence et Justine Ciarrocchi ainsi qu'une invitée posent lors de la présentation du film documentaire «Bread and Roses» présenté dans le cadre des Séances spéciales. Photo : Reuters / SARAH MEYSSONNIER

Le calvaire des femmes afghanes

Personne ne l'attendait et pourtant, l'actrice oscarisée Jennifer Lawrence a fait une apparition remarquée à Cannes pour présenter un documentaire, qu'elle a coproduit, sur le calvaire des femmes afghanes depuis la reprise du pouvoir par les talibans.

N'oubliez pas les femmes afghanes , a imploré Zahra Mohammadi, une des participantes du film Bread and Roses, à l'issue de sa présentation officielle dimanche soir devant le public cannois.

Mosaïque de vidéos tournées au téléphone par des militantes sur place, ce documentaire signé par la réalisatrice afghane Sahra Mani offre une plongée glaçante dans le combat de ces femmes pour leurs droits.

« Comme tant d'autres artistes, je ne peux pas retourner dans mon pays faire mon travail. C'est comme ça qu'est né ce dispositif, qui est avant tout le fruit d'un travail collectif. » — Une citation de Sahra Mani, réalisatrice

Depuis leur reprise du pouvoir en août 2021, les talibans – qui défendent une vision extrêmement rigoriste de l'islam – ont multiplié les mesures liberticides à l'encontre des femmes. Les portes des écoles secondaires sont fermées aux adolescentes, les jeunes filles ont interdiction de fréquenter les universités et les parcs leur sont inaccessibles.

Depuis décembre, elles ont en outre l'interdiction de travailler pour les organisations non gouvernementales, nationales comme étrangères. Une interdiction qui a été étendue aux Nations unies début avril.

Je voulais donner à voir le quotidien, mais aussi la réalité de ces femmes éduquées qui se battent pour leur pays , poursuit celle qui s'était fait connaître en 2018 avec son film coup de poing A Thousand Girls Like Me, sur le combat d'une Afghane victime d'inceste.

Le spectateur suit plusieurs femmes dont Zahra Mohammadi, une dentiste dont le cabinet médical doit fermer sur ordre des talibans.

Aucune femme n'est en sécurité en Afghanistan

Éducation, salaire, liberté : au son de ce mantra transformé en cri de guerre, ces femmes enchaînent les manifestations, au péril de leur vie. Certaines sont frappées dans la rue, d'autres sont arrêtées chez elles, quand elles ne disparaissent pas.

Aucune femme n'est en sécurité en Afghanistan , insiste la réalisatrice, pour qui ces militantes sont des guerrières du quotidien . Malgré la dureté des images, un sentiment d'espoir traverse le film.

L'espoir que la situation finira par changer. Les femmes sont l'avenir du pays et les talibans ont peur de ça , assure la réalisatrice.