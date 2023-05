Internet haute vitesse : plus de 20 municipalités de l’Estrie veulent être remboursées

Selon l’adjoint parlementaire du premier ministre, chargé du déploiement d’Internet haute vitesse, Gilles Bélanger, ces municipalités avaient conclu des ententes pour éviter d'attendre les actions gouvernementales de Québec et d'Ottawa en matière de connectivité Internet.

Maintenant que la province aurait presque atteint son objectif de connecter l'ensemble des Québécois à Internet haute vitesse ou à la fibre optique, une cinquantaine de municipalités du Québec veulent revoir leur argent. La moitié d'entre elles sont des municipalités de l'Estrie.

« Elles ont pris l’initiative. Elles n’ont pas attendu les programmes de Québec. Donc il faut saluer ça. Leurs citoyens ont été branchés plus tôt que les autres. Par contre, elles nous reviennent avec un désir de se faire rembourser parce que Québec a subventionné d'autres endroits au Québec, donc elles voient une certaine injustice et elles n’ont pas tort. » — Une citation de Gilles Bélanger, député d'Orford

Le député d'Orford qualifie ce dossier comme étant délicat . Au micro de Par ici l'info, Gilles Bélanger rappelle que les télécommunications et Internet sont des dossiers de compétences et de juridiction fédérale. Afin d'accélérer le branchement des régions, Québec a toutefois pris le dossier en main notamment avec l’Opération haute vitesse. Donc au lieu de passer par des programmes fédéraux, des programmes normés auxquels Québec participait, mais où c’était toujours le fédéral qui avait un peu le leadership, on a pris ce leadership de ce dossier-là. Ottawa a participé aux deux premiers volets de l'Opération haute vitesse.

Dans ce dossier, Gilles Bélanger assure que Québec reviendra avec un plan d'action d'ici quelques semaine, voire quelques mois.