Centraide des T.N.-O. amasse 500 K$ pour les victimes de feux de forêt et d’inondations

Une campagne de financement de la branche ténoise de Centraide a déjà permis d’amasser plus de 500 000 $ pour soutenir les personnes victimes des feux de forêt et des inondations au territoire.

Dimanche après-midi, la campagne, dont l’objectif initial était établi à 100 000 $ avait déjà amassé 529 000 $, explique David Connelly, le président du comité de soutien aux urgences de l’organisme.

Ça en dit long sur la générosité des communautés nordiques et leur capacité à se mobiliser lorsqu’il le faut , souligne-t-il. Je dirais que [...] c’est, de loin, la réponse la plus importante et rapide qu’on ait eu.

La campagne a commencé lundi et a déjà permis de distribuer plus de 100 000 $ à des groupes qui travaillent directement auprès des personnes évacuées. Selon David Connelly, certaines demandes de fonds sont approuvées en à peine six heures.

Pratiquement toutes les demandes formulées remplissaient les critères d’obtention de financement, donc nous les avons presque toutes approuvées.

Les organismes qui en ont besoin peuvent demander une bourse allant jusqu’à 2500 $ au moyen d’un processus accéléré.

Centraide a également accordé des bourses de l’ordre de 25 000 $ à d’autres organismes. La Première Nation des Dénés Couteaux-Jaunes, par exemple, a pu obtenir des fonds pour distribuer des cartes-cadeaux aux évacués.

D’autres fonds ont été envoyés dans des communautés éloignées de la capitale territoriale, comme à Fort Providence.

L’organisme espère également pouvoir soutenir les évacués des inondations de Fort McPherson, mais dit ne pas encore avoir reçu de demande.