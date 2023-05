Santé Canada met en garde contre des pilules abortives vendues illégalement

Des pilules abortives et des pilules du lendemain vendues sur Internet sans ordonnance préoccupent Santé Canada, qui demande à la population de ne pas acheter ces produits. La clinique du « Dr Pooja » dit vendre ces médicaments via l'application WhatsApp et les livrer.

Santé Canada a publié, le 16 mai dernier, un avis mettant en garde la population quant aux médicaments vendus en ligne sur deux sites du Dr Pooja . Ces produits ne sont pas autorisés par l'agence gouvernementale, et leur vente est donc illégale.

En date de dimanche, il était toujours possible de consulter l'un des deux sites web qui vendent des pilules abortives et de contraception d'urgence (mieux connue sous le nom de pilule du lendemain) par le biais de WhatsApp.

Rappelons que la pilule du lendemain peut être prise dans les jours suivant une relation sexuelle non protégée pour prévenir une grossesse, et que la pilule abortive est plutôt utilisée pour interrompre une grossesse déjà amorcée.

Il est indiqué sur ce site que les pilules abortives contiennent de la mifépristone et du misoprostol, et que les pilules du lendemain contiennent du lévonorgestrel.

Au Canada, on estime qu'une femme sur trois aura recours à l'avortement dans sa vie. La moitié des cliniques d’avortement se trouvent au Québec, tandis que d’autres provinces sont encore bien mal desservies. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Des produits non autorisés

Vous pouvez acheter des pilules de misoprostol cytotec sans ordonnance, commandez sur notre WhatsApp , est-il écrit en anglais sur la page d'accueil du site web. La clinique du Dr Pooja , qui prétend se trouver dans l'arrondissement de LaSalle à Montréal, se vante aussi d'offrir la livraison.

Les produits de santé non autorisés n'ont pas été approuvés par Santé Canada, ce qui signifie que leur innocuité, leur efficacité et leur qualité n'ont pas été évaluées et qu'ils peuvent présenter divers risques graves pour la santé. Par exemple, ils peuvent être inefficaces, périmés ou mal étiquetés, faire l'objet de rappels ou être des versions contrefaites de produits autorisés , a indiqué Santé Canada par voie de communiqué.

Ce n'est pas de dire que tous les sites en ligne sont dangereux. Il y a des sites web qui sont reconnus, et qui vont distribuer des médicaments qui sont acceptés, approuvés soit par le FDA américain ou Santé Canada. C'est une façon pour les femmes dans les endroits où c'est rendu illégal, comme nos voisines du sud aux États-Unis, de se procurer la pilule abortive , nuance la Dre Geneviève Roy, gynécologue-obstétricienne au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM).

Elle souligne que ces sites web, où la pilule abortive est distribuée légalement, sont gérés par des professionnels de la santé qui effectuent d'abord une consultation par téléphone ou visioconférence avec la patiente.

Ce que ça a prouvé dans le monde entier, c'est que c'est très sécuritaire de faire ça comme ça. Sauf qu'il faut se méfier des sites où ils font juste vous envoyer ça par la poste sans avoir d'entrevue, sans avoir un professionnel de la santé qui parle à la patiente de prime abord pour s'assurer que c'est sécuritaire , souligne-t-elle.

La gynécologue dit comprendre que les femmes qui se trouvent dans des régions éloignées, où il y a moins de professionnels de la santé, peuvent être tentées d'obtenir la pilule abortive en ligne, mais qu'au Canada, on a été quand même assez libéral par rapport à la pilule abortive, il y a beaucoup de professionnels de la santé qui sont aptes à la prescrire. Donc, je pense que même dans des régions reculées, c'est possible de se la procurer de façon sécuritaire , souligne-t-elle.

« Ça ne devrait jamais être le premier réflexe d'une femme qui désire un avortement d'aller se procurer ça en ligne, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des gens qui profitent financièrement de ça, puis qui vont vendre des pilules qui ne sont pas nécessairement approuvées. » — Une citation de La Dre Geneviève Roy, gynécologue-obstétricienne au CHUM

Pas de problème d'accès au Québec

Il n'y a pas de problème de rupture de stock, ou d'accès à la pilule abortive ou à la contraception orale d'urgence au Québec ou au Canada , évoque pour sa part Bertrand Bolduc, le président de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Il précise d'ailleurs que la pilule du lendemain et la pilule abortive représentent des services remboursés aux patientes au Québec.

Bertrand Bolduc, président de l'Ordre des pharmacies du Québec (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Santé Canada s'efforce de faire fermer les sites web en question du Dr Pooja , peut-on lire dans son communiqué. L'organisme fédéral incite la population à ne pas acheter ni utiliser les produits provenant de ces sites web, et demande aux personnes qui en ont consommé de consulter un médecin.

Les personnes qui ont pris les comprimés qui contiendraient de la mifépristone et du misoprostol, selon le site web, doivent consulter un professionnel de la santé immédiatement, recommande Santé Canada.

Des sites plus connus après l'invalidation de Roe c. Wade

Des manifestantes pour le droit à l'avortement réagissent à la décision de la Cour suprême américaine d'invalider l'arrêt historique Roe c. Wade. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Anna Moneymaker

Andréanne Bissonnette, chercheuse à la Chaire Raoul-Dandurand spécialisée en politique américaine, indique que les sites web fournissant des pilules abortives sont de plus en plus connus, notamment à travers des discours et ce qui se passe aux États-Unis .

Elle réitère que des sites web gérés par un réseau de médecins, comme Aid Access, permettent à des femmes d'avoir des avortements dans les états où cette pratique est illégale, en envoyant la médication par la poste.