Ainsi, depuis le 1er avril, l’indemnité pour les frais d’hébergement et de repas est passée de 108 $ à 115 $. Les usagers recevront aussi 0,21 $ du kilomètre pour leurs déplacements de plus de 200 kilomètres, ce qui représente une hausse de 1 sou du kilomètre.

En commission parlementaire, en avril, le ministre de la Santé, Christian Dubé, s’était engagé à indexer les indemnités au coût de la vie. Cette indexation réjouit le Parti québécois, dont c’est l’un des chevaux de bataille auprès du gouvernement depuis cinq ans, d’autant plus qu’elle sera annuelle.

L’indexation a été annoncée, c’est à la hauteur de nos attentes, c'est-à-dire 6,7 % d’indexation. Donc, c’est l’application du taux de l’IPC [indice des prix à la consommation], ou de l’inflation, tel que calculé par le Conseil du Trésor. Alors, je pense que le ministre a pris la bonne décision, elle est rendue rapidement et elle sera effective le 1er avril de chaque année à partir de maintenant , souligne Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du PQ en matière de santé.

« Pour nous, c’est un gain important. C’est une bonne nouvelle. Il n’y a pas de recul par rapport à l’indemnisation offerte aux patients des régions. » — Une citation de Joël Arseneau, porte-parole du PQ en santé

Le porte-parole du Parti québécois en santé, Joël Arseneau. (Photo d'archives) Photo : The Canadian Press / Jacques Boissinot

En 2021, les indemnités avaient été ajustées pour la première fois en 10 ans. Les barèmes avaient alors été revus à la hausse de 45 %. Mais il faudra maintenant faire plus, selon Joël Arseneau, afin de s’assurer que les remboursements reflètent davantage les coûts réels des usagers qui ont à se déplacer.

Le principe est simple. Si le gouvernement décide que le volume d’activités en soins spécialisés ou surspécialisés n’est pas suffisamment grand dans des régions pour y investir, et qu’à ce moment-là, on va faire déplacer les patients, il faut que ce soit à la charge de l’État. Si le système de santé au Québec est universel, gratuit et accessible pour tous sur le territoire, il ne faut pas faire porter de façon inéquitable un poids financier supérieur à ceux qui vivent en région parce qu’on a décidé de ne pas offrir des soins là-bas , insiste Joël Arseneau.

« Une règle totalement arbitraire »

Le député Arseneau est aussi d’avis que l’on devrait revoir la règle des 200 kilomètres de distance, qui est totalement arbitraire selon lui.