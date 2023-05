Un documentaire se penche sur le vécu d’une Ukrainienne réfugiée à Winnipeg

Un documentaire intitulé Home Away From Home raconte le vécu d’une Ukrainienne, Kristina Kurdel, qui a fui la guerre avec sa mère pour trouver refuge à Winnipeg.

Cette production de quatre minutes et demie a été réalisée par les cinéastes Haley Charney, Quang Luong et Nathalie Massaron.

Home Away From Home relate l'installation de Kristina Kurdel et de sa mère Oksana à Winnipeg et leurs efforts pour apprendre l’anglais et s'intégrer à la communauté ukrainienne locale.

Au début de la guerre, ma mère et moi avons décidé de partir à l’étranger pour ne pas mettre nos vies en péril , raconte Kristina Kurdel. Les deux femmes habitaient autrefois Ternopil, une ville ukrainienne qui compte environ 225 000 habitants.

Kristina et Oksana Kurdel ont alors décidé de rejoindre leur cousin Myron Pawlowsky et sa femme, Susan Boulter, à Winnipeg.

Même si le couple n'avait rencontré les Kurdel qu’une fois auparavant, il a décidé de les aider à trouver refuge à Winnipeg, loin de la guerre.

Bien qu’elle continue à forger son avenir à Winnipeg, Kristina Kurdel n’oublie pas ses êtres chers qui sont encore en Ukraine, surtout son père et son petit ami.