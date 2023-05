Des militants pro-choix et pro-vie manifestent à Terre-Neuve

Plusieurs manifestants anti-avortement se sont rassemblés le long de la promenade Prince Philip. Plus d’une centaine de partisans pro-choix ont fait simultanément une contre-manifestation.

Nikki Baldwin, directrice de l’organisme Planned Parenthood (planification des naissances) de Terre-Neuve-et-Labrador, dit qu’elle a pris la parole durant la manifestation pour rappeler à la population qu’un appui est offert pour prendre des décisions en la matière.

Ce que nous voulons, c’est que les gens puissent choisir d’être parents quand ils veulent être parents. Cela améliore les facteurs sociaux déterminants de la vie de l’enfant , affirme Mme Baldwin.

Nikki Baldwin souligne que la population doit avoir accès à l’avortement parce que cela sauve des vies. Nous savons que des femmes vont toujours prendre leurs propres décisions pour avoir un avortement, que ce soit en sécurité à l’hôpital ou dans une arrière-pièce , explique-t-elle.

Nicole Boland, représentante de End Sexual Violence N.L., une organisation de prévention de la violence sexuelle à Terre-Neuve, ajoute que forcer une femme à donner naissance à un enfant dont elle ne peut pas s’occuper équivaut à de la violence fondée sur le genre.

Nikki Baldwin, directrice d’une organisations pour la planification des naissances, et Nicole Boland, représentante d’une organisation de prévention de la violence sexuelle à Terre-Neuve ont manifester dimanche pour défendre l’accès à l’avortement. Photo : Radio-Canada / Henrike Wilhelm

Mme Boland souligne que les femmes à Terre-Neuve-et-Labrador qui habitent à l’extérieur de Saint-Jean doivent se déplacer pour obtenir ce service de santé.

Nous devons rappeler que toute personne à tout endroit dans la province, peu importe les circonstances, doit avoir accès aux soins nécessaires , dit-elle.

Pour débattre de l'avortement

Ruth Robert, une manifestante anti-avortement, affirme qu’il faut débattre de ce service même s’il est légal au Canada. C’est pourquoi je suis encore ici pour en débattre.

Ces enfants n’ont pas de voix au chapitre sauf celle que nous leur donnons lorsque nous parlons en leur nom et que nous disons qu’ils ont droit à la vie , lance Mme Robert.

Aux États-Unis, la Cour suprême a invalidé en juin 2022 l’arrêt Roe c. Wade qui protégeait le droit à l'avortement à l'échelle nationale.

Je crois que cela soulève des questions sur l’accès à l’avortement ici au Canada , estime Nikki Baldwin. Des gens cherchent à limiter l’avortement ici ou limiter l’accès à l’avortement et je crois qu’il est très important pour nous de garder l’oeil ouvert.

Elle ajoute que l’accès aux soins de santé en général est déjà limité dans la province et que l’accès aux soins de santé sexuelle et reproductive l’est encore plus.