Des citoyens s’opposent au changement de zonage pour une forêt située à Chelsea

L'Association des résidents du district 2 de Chelsea lance une pétition pour protéger la forêt Meredith. En mars dernier, le conseil municipal de Chelsea a adopté une demande pour modifier le zonage à l'est de la route 105 afin d'y permettre la construction résidentielle.

Une parcelle forestière de 30 hectares située à l'est de la route 105, entre la Boucanerie Chelsea et le chemin Hall, est en danger, selon l'Association des résidents du district 2 de Chelsea.

Le conseil municipal souhaite modifier le zonage de celle-ci pour faciliter son développement. Une pétition a été lancée pour contrecarrer les plans de ville et, au moment d'écrire ces lignes, près de 370 signatures avaient été récoltées.

Dans un communiqué de presse, l'association explique que le terrain pourrait être divisé en trois zones : une portion permettant la construction résidentielle, une section récréative avec accès à la rivière puis une aire de conservation de la nature.

Ce projet va à l'encontre de plusieurs objectifs de la municipalité énoncés dans son nouveau plan directeur, notamment la protection de 30 % de l'environnement naturel de Chelsea, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la limitation du développement à l'intérieur du périmètre urbain afin d'éviter l'étalement et la destruction de l'habitat faunique , peut-on lire dans le communiqué.

Un développement dans cette forêt endommagerait et perturberait irrémédiablement ce système écologique délicat , a expliqué Jacques Michaud, le président de l'Association des résidents du district 2.

Jacques Michaud, le président de l'Association des résidents du district 2 de Chelsea ,milite pour la conservation de la forêt. Photo : Radio-Canada / Nelly Alberola

Selon ce dernier, le secteur identifié par la municipalité est resté intouché toutes ces années et abrite une faune et une flore qui en font sa richesse.

M. Michaud estime que la municipalité devrait plutôt privilégier d’autres terrains pour offrir un accès à la rivière et propose de se tourner vers les terrains qui ont été acquis par la Ville.

Un projet « au stade embryonnaire »

En entrevue mardi, le maire de la municipalité de Chelsea, Pierre Guénard, a souhaité préciser plusieurs éléments dans ce dossier.

Il explique d'abord que le potentiel de développement est incertain et dépend de plusieurs critères d'urbanisme, comme la réglementation entourant les milieux humides. On parle ici d'un maximum de 18 maisons, mais il reste encore plusieurs étapes. On est encore au stade embryonnaire en ce moment , insiste-t-il.

Des études seront nécessaires advenant le cas où le projet se rend à cette étape .

Le plan d'urbanisme permet déjà au propriétaire du terrain de présenter à la municipalité un projet d'installations récréotouristiques comme un hôtel, un parc aquatique ou des loisirs de plein air, fait-il aussi valoir.

« Nous, on trouve que la demande qui est présentée représente moins d'impact sur le secteur et l'environnement que les usages possibles présentement. » — Une citation de Pierre Guénard, maire de Chelsea

Si le projet voit le jour, on compte bel et bien subdiviser le terrain en trois zones, mais aucun emplacement n'a été déterminé pour la construction résidentielle.

Par ailleurs, en changeant le règlement de zonage, la municipalité pourrait aussi forcer le propriétaire à décontaminer le lot 3 030 091 au cadastre du Québec, à ses frais, s'il s'avère nécessaire, bonifiant encore davantage l’environnement naturel du territoire , d'après la résolution présenté au conseil.

Selon le répertoire des terrains contaminés du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, l'entreprise Chelsea Auto Wrecker - propriétaire du terrain - n'a pas encore complété la décontamination du site.

Un accès à l'eau pour les citoyens

Un parc et un accès public à la rivière Gatineau font également partie des plans. Selon le maire de Chelsea, cela vient répondre à un besoin identifié par les citoyens.

La municipalité a d'ailleurs mené un sondage auprès d'un peu moins de 500 résidents en lien avec l'accès à la rivière. Le maire Pierre Guénard explique que 91 % des répondants ont appuyé « un projet d'accès à l'eau communautaire sur ce site ».

L'accès à l'eau public permettrait à tous les résidents de jouir des bienfaits de la rivière Gatineau et non pas uniquement ceux qui ont une résidence , conclut-il.

Avec les informations de Nelly Albérola