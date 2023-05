L’allocation de 100 $ aux résidents touchés par une panne d’électricité jugée insuffisante

Vendredi dernier, le gouvernement de la Saskatchewan a annoncé qu'elle va octroyer cette somme à chaque résident dans les communautés du nord dont la nourriture a été périmée en raison de cette panne d’électricité qui a duré pendant deux jours et demi.

La panne de courant a été causée par des conditions de sécheresse inhabituelles pour la saison et par des incendies de forêt.

Selon Georgina Jolibois, ce montant n’est pas suffisant, surtout pour des familles monoparentales qui ont plusieurs enfants, dont des bébés.

« Nos résidents se sentent délaissés par le gouvernement provincial, car avec le coût de la vie, ces 100 $ ne représentent qu’une petite somme. » — Une citation de Georgina Jolibois, mairesse de La Loche

Georgina Jolibois ajoute que les dirigeants de la Nation dénée Clearwater River ont offert une aide financière de 200 $ à chaque résident touché par cette panne de courant pour qu’ils puissent acheter de la nourriture.

Le gouvernement provincial a promis d’offrir cette aide financière aux communautés Buffalo Narrows, La Loche, Garson Lake, la Première Nation dénée de Buffalo River, Turnor Lake, la Première Nation de Birch Narrows, la Première Nation dénée de Clearwater, Descharme Lake, St. George's Hill, Michel Village, Bear Creek et Black Point.

Ces communautés sont restées sans électricité du 14 au 17 mai dernier.

La ministre des Services correctionnels, de la Police et de la Sécurité publique de la Saskatchewan, Christine Tell, a indiqué que ces fonds seront distribués par les dirigeants de ces communautés et qu’ils serviront à venir en aide aux communautés et aux personnes qui ne sont pas admissibles à recevoir de l’aide à travers le Programme provincial d'aide aux sinistrés.