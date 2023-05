Ingérence chinoise : la décision du rapporteur spécial attendue mardi

Le rapporteur spécial nommé par Justin Trudeau pour faire la lumière sur les allégations d’ingérence de la Chine dans les affaires canadiennes, David Johnston, doit annoncer mardi s’il recommande la tenue d’une enquête publique et indépendante, comme le réclament les partis d’opposition aux Communes depuis plusieurs semaines .

Cet ancien gouverneur général (2010-2017) a été mandaté par le premier ministre en mars pour se prononcer sur la pertinence de tenir une telle enquête et M. Trudeau s’est d’ores et déjà engagé à suivre la recommandation, quelle qu’elle soit.

Son mandat prévoit notamment l'évaluation de l'étendue et de l'impact de l'ingérence étrangère dans le processus électoral du Canada ainsi que l'examen de la réponse du gouvernement fédéral aux menaces lors des deux dernières élections – y compris jusqu'à quel point Justin Trudeau en avait été informé.

Plutôt que de déclencher lui-même une enquête publique, M. Trudeau a fait appel à M. Johnston en mars pour apporter un regard non partisan sur la question de l'ingérence étrangère – un choix que les partis d'opposition ont qualifié de trop peu, trop tard .

Et depuis cette nomination, d'autres révélations ont accentué la pression sur le gouvernement fédéral. Tour d’horizon.

Élections

Les élections de 2019 et de 2021 ont reporté le gouvernement libéral de Justin Trudeau au pouvoir. (Photo d'archives) Photo : (Tijana Martin/The Canadian Press)

Les premières révélations concernent les suffrages de 2019, lors desquels la Chine aurait mis sur pied un réseau clandestin de candidats aux élections.

Le régime de Pékin aurait récidivé lors des élections de 2021, cette fois en élaborant un stratagème sophistiqué articulé autour de la désinformation et de la pression sur la diaspora chinoise pour permettre l’élection d’un gouvernement libéral minoritaire. La Chine aurait acheminé des fonds à 11 députés, 9 libéraux et 2 conservateurs, dont l’élection était favorable à leurs yeux.

On espérait du même coup la défaite des élus critiques à l’égard de la Chine. L’ex-député conservateur Kenny Chiu soutient qu’il a goûté à la médecine de l’ingérence chinoise en 2021 et que le régime communiste a mené une campagne de désinformation contre lui et le Parti conservateur sur le réseau social WeChat, l’équivalent chinois de Twitter, parce qu’il avait présenté un projet de loi afin d’encadrer les actions d’agents politiques étrangers en sol canadien.

Un groupe d’experts chargé de signaler les incidents d'ingérence étrangère lors des élections de 2021 a rapporté, 18 mois après le scrutin, que les organismes de sécurité nationale ont constaté des tentatives d’ingérence étrangère, mais pas suffisamment pour atteindre le seuil d’incidence sur l’intégrité électorale .

« Postes de police chinois » présumés

La Société d'amitié de Wenzhou, à Richmond, en banlieue de Vancouver, est visée par l'enquête de la GRC sur de présumés « postes de police » chinois. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Pour assurer un contrôle sur ses ressortissants à travers le monde, le régime communiste compte sur une centaine de postes de police clandestins. L’organisme de défense des droits de la personne Safeguard Defenders a tiré la sonnette d’alarme sur cette inquiétante pratique en octobre 2022.

En mars, des médias révélaient l'existence de cinq « postes de police chinois » présumés au Canada. Les services de renseignements canadiens les soupçonnent d'abriter des agents chargés de traquer et d'intimider des ressortissants chinois et de les convaincre par diverses tactiques de retourner au pays pour faire face à des accusations de fraude.

Des députés dans la mire de Pékin

Le député libéral Han Dong lors de son élection en 2014. (Photo d'archives) Photo : (Nathan Denette/The Canadian Press)

Le réseau Global rapportait vers la fin de février que le député fédéral de la région de Toronto, Han Dong, aurait recommandé à Pékin en 2021 de reporter la libération des deux Michael, qui ont été détenus en Chine pendant près de trois ans. Une information démentie par le député de la circonscription torontoise de Don Valley-Nord, qui poursuit le réseau pour diffamation.

Un autre député conservateur a eu maille à partir avec Pékin : le conservateur Michael Chong. Le diplomate Zhao Wei, qui était basé au consulat chinois de Toronto, aurait tenté d'intimider le politicien et des membres de sa famille restés à Hong Kong, après que ce dernier eut parrainé en 2021 une motion aux Communes condamnant la conduite de Pékin envers les Ouïghours.

Le porte-parole conservateur en matière d'affaires étrangères Michael Chong, pendant la période des questions, le mardi 15 novembre 2022 à Ottawa. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

La Chambre des communes a demandé à l'unanimité à une commission parlementaire d'examiner ces allégations. Le député conservateur ontarien soutient que les autorités canadiennes ne l'ont jamais informé des menaces qui pesaient sur lui et sur ses proches.

Fondation Trudeau

Le dossier de l’ingérence étrangère a pris une tournure personnelle pour Justin Trudeau lorsqu’un don chinois fait à la Fondation Pierre Elliott Trudeau et à l’Université de Montréal a été rendu public en février.

Le quotidien The Globe and Mail a révélé que l’organisme aurait reçu, en 2016, un don de 200 000 $ de la part de Zhang Bin, un conseiller politique du gouvernement chinois, et de Niu Gensheng, un homme d'affaires et philanthrope chinois. À la mi-avril, la Fondation confirmait avoir remboursé les deux paiements reçus de 70 000 $ chacun, pour un total de 140 000 $. Un dernier chèque de 60 000 $ n'a jamais été versé.

Le quotidien torontois avançait alors que ce don était lié à un complot de Pékin visant à influencer Justin Trudeau après son accession à la tête du Parti libéral du Canada, en 2013.

Dans la foulée du don chinois et de la démission des administrateurs, le Bloc québécois avait demandé à la vérificatrice générale, Karen Hogan, d'enquêter sur cette affaire. Le 24 avril, son bureau a annoncé dans une lettre qu'il n'y aurait pas d'enquête.

Expulsion d’un diplomate chinois

L’ambassadeur de Chine au Canada, Peiwu Cong, a eu de nombreux tête-à-tête avec la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, dans les dernières semaines. Autant dans le dossier des postes de police clandestins que lors de la détection d'un présumé ballon espion dans le ciel canadien.

Le 9 mars, Mme Joly assurait devant un comité des Communes que tout diplomate en sol canadien qui contreviendrait à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques serait expulsé.

Le diplomate chinois Zhao Wei a été déclaré persona non grata par le Canada. (Photo d'archives) Photo : CBC News

Début mai, Justin Trudeau hésitait à expulser le diplomate chinois soupçonné d’avoir essayé d’intimider le député conservateur Michael Chong, après que Pékin est monté aux barricades. Zhao Wei, surveillé par le SCRS depuis plusieurs années, a finalement été expulsé le 8 mai.

La Chine a répondu en expulsant une diplomate canadienne de Shanghai.

L’impartialité de M. Johnston mise en doute par l’opposition

Les néo-démocrates ont louangé le choix du rapporteur spécial David Johnston, alors que les conservateurs et les bloquistes ont attaqué sa crédibilité et ses liens de proximité avec le premier ministre.

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a souligné à maintes reprises que M. Johnston avait été nommé gouverneur général en 2010 par l'ex-premier ministre conservateur Stephen Harper.

Il a également été conseiller auprès de l'ancien premier ministre conservateur Stephen Harper lors de la mise en place d'une enquête publique sur des transactions secrètes visant à garantir l'achat d'un grand nombre d'avions Airbus pour Air Canada.

Le gouvernement libéral assure que M. Johnston a eu accès à tous les documents, dossiers et informations classifiées pertinentes, et que les services de sécurité lui ont fourni les informations dont il avait besoin pour son enquête.

L'ex-gouverneur général David Johnston, le premier ministre Justin Trudeau, la ministre Mélanie Joly et la conjointe du premier ministre Sophie Grégoire dansent lors de la fête du Canada en 2017. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

M. Johnston doit tenir une conférence de presse mardi midi à Ottawa pour présenter et expliquer sa recommandation, qui sera contenue dans son premier rapport.

Un rapport final, plus détaillé, sera publié avant la fin du mois d’octobre.

La démocratie, la grande victime

Dans la foulée d'allégations selon lesquelles la Chine se serait ingérée dans les deux dernières élections fédérales, en 2019 et 2021, des experts consultés par La Presse canadienne estiment qu'une enquête publique permettrait d'assurer une transparence complète du gouvernement sur le sujet

Elle donnerait aussi l'occasion aux Canadiens de prendre conscience d'à quel point cette ingérence est un problème sérieux auquel il est impératif de s'attaquer, selon eux.

La façon dont le débat a évolué au cours des derniers mois a vraiment aggravé les divisions partisanes au pays , observe le professeur à l'Université d'Ottawa, Artur Wilczynski.

« Selon moi, tout ça n'a pas aidé à assurer une défense solide de la démocratie canadienne et n'a pas entraîné une réponse gouvernementale efficace aux menaces d'ingérence étrangère. » — Une citation de Artur Wilczynski, professeur à l'Université d'Ottawa

M. Wilczynski, qui a passé plus de 30 ans dans la fonction publique à travailler sur les questions de politique étrangère, de renseignement, de sécurité et de défense, croit qu'une enquête publique aiderait à recentrer la conversation sur le fonctionnement même de l'ingérence étrangère et sur la façon dont le Canada devrait agir pour affronter cette menace.

Lors d'une enquête publique, des audiences formelles donneraient une voix aux responsables électoraux, aux partis politiques, aux parlementaires, aux provinces, aux communautés et aux autres acteurs, soutient M. Wilczynski.

Des signes précurseurs

Les signes que des nations externes tentent de s'ingérer dans les activités politiques au Canada étaient bien visibles même avant la controverse actuelle.

Les quelques échanges entre Justin Trudeau et Xi Jinping au sommet du G20 ont été tendus. (Photo d'archives) Photo : CBC

Au moment où M. Trudeau a annoncé, au début mars, la création du poste de rapporteur spécial , ainsi que le déclenchement d'enquêtes du Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes et de l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, la soupe était déjà chaude pour le gouvernement.

Ses adversaires politiques considéraient toute mesure qui n'était pas une enquête publique et indépendante comme étant insuffisante. Un comité parlementaire a même adopté une motion non contraignante demandant au gouvernement d'en déclencher une.

Des responsables au Canada savaient que les élections américaines de 2016 étaient sujettes à des tentatives d'ingérence étrangère et depuis des années, le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) fait part d'une inquiétude croissante dans ses rapports annuels.

Mais une série de reportages publiés depuis l'automne dernier par le Globe and Mail et Global News, qui citaient des sources anonymes au sein des agences de sécurité, ont ravivé la conversation politique sur cet enjeu.

Même si des responsables gouvernementaux ont souvent voulu parler d'ingérence étrangère, la seule chose qui a fonctionné pour forcer une véritable conversation à ce sujet, ce sont les fuites dans les médias , souligne M. Wilczynski.

Une semaine après la publication de ces allégations, le bureau de M. Trudeau a indiqué que le premier ministre avait fait part de ses inquiétudes concernant l'ingérence lors d'une conversation avec le président chinois Xi Jinping au sommet du G20.

Quelques jours plus tard, le Canada a dévoilé sa nouvelle stratégie indo-pacifique, dans laquelle il consacrait une partie de ses investissements de 2,3 milliards $ à la lutte contre l'ingérence étrangère.

Avec les informations de Fannie Olivier, Christian Noël, Jean-François Thériault et La Presse canadienne.