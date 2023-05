L’Association des fournisseurs de Chantier Davie Canada (AFCDC) et une délégation de 34 participants, dont le maire de Lévis Gilles Lehouillier, sont en mission économique en France jusqu’au 27 mai. L’objectif? S’inspirer des meilleures pratiques du secteur maritime français et promouvoir la région de Québec sur les marchés internationaux.

Récemment intégré à la Stratégie nationale de construction navale, le Chantier Davie entrevoit déjà les prochaines étapes.

Cette mission commerciale en France reliée à la construction navale – la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale d’après l’ AFCDC – vise à tisser des liens avec l’écosystème français du système naval .

Le but est de fortifier la chaîne d’approvisionnement de la construction navale québécoise pour que les navires commandés par Ottawa sortent dans les délais et les budgets , explique Pierre Drapeau, chef de mission et président-directeur général de l’ AFCDC , en entrevue à Première heure.

Début avril, le gouvernement du Québec et le chantier maritime Davie ont annoncé des investissements de près de 840 millions de dollars pour moderniser ses infrastructures et lui permettre de satisfaire les critères d’Ottawa. Cet investissement permettra aussi à la Davie d’obtenir, à terme, les contrats du fédéral pour la construction de sept brise-glaces.

Maires et entrepreneurs à bord de la mission

Cette mission commerciale en sol français regroupe plus de 34 participants, dont les maires des municipalités de Lévis, de Sorel-Tracy et de Saint-Ours, en plus d’entrepreneurs de diverses régions du Québec.

Outre Paris, la délégation se rendra également à Saint-Nazaire, Toulon et Nice pour visiter d’importants chantiers maritimes dans ces régions.

Québec et Ottawa vont investir près de 840 millions de dollars dans la mise à niveau des infrastructures du chantier Davie. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Les entrepreneurs qui sont présents sur une base volontaire savent qu’ils peuvent jouer un rôle déterminant dans la livraison des navires qui ont été commandés au chantier Davie. Ils se disent : "Peut-être qu’on peut améliorer nos techniques, peut-être qu’on peut s’associer à des entreprises françaises" , donne en exemple Pierre Drapeau.

Ce dernier estime que 70 % des frais de la construction d’un navire sont liés à la chaîne d’approvisionnement, d’où l’importance de mettre à niveau tant les infrastructures du chantier Davie que la chaîne d’approvisionnement de la province.