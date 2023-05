Cinq ans après un feu ravageur, le centre-ville de Brandon renaît de ses cendres

Cet incendie, qui avait été déclaré le 19 mai 2018, avait causé 25 millions de dollares de dommages à des maisons et des entreprises à Brandon. En un jour, trois bâtiments avaient été détruits, laissant ainsi des centaines de personnes sans logement et des commerces forcés à se déplacer.

Plus de 60 pompiers, ainsi qu’Hydro Manitoba et le Bureau du commissaire aux incendies s’étaient mobilisés ce jour-là pour combattre cet incendie.

Ils avaient combattu ce feu pendant plus de deux jours et avaient utilisé plus de 36 millions de litres d’eau pour se faire.

Cet incendie avait, entre autres, causé des dommages importants au bâtiment Massey Manor; un immeuble dont les opérations sont prises en charge par diverses agences de services sociaux. La plupart de ces dommages avaient été causés par l'eau utilisée pour combattre les flammes.

Près de 200 résidents avaient dû être évacués d’urgence de l’immeuble et l’organisme Community Health and Housing Association ( CHHA) avait coordonné cette évacuation. Le commerce Christie's Office Plus qui est spécialisé dans la vente de bière avait aussi été forcé à se déplacer.

La coordinatrice de programme auprès de CHHA , Erin Coleman, affirme que les dommages causés étaient incroyables.

Elle ajoute cependant que la communauté de Brandon est venue en aide aux personnes impactées par cette tragédie.

« On a pu trouver du logement pour tout le monde…à cause de la communauté. » — Une citation de Erin Coleman, coordinatrice de programme auprès de Community Health and Housing Association

Lisa Ramsay était bénévole auprès de l’organisme Brandon Bear Clan à l’époque et elle se rappelle que l’église St. Matthews Cathedral avait ouvert ses portes aux personnes qui avaient perdu leurs maisons et gardait les dons amassés par la communauté.

Selon la police de Brandon, l’incendie avait commencé dans de l’herbe qui se trouvait derrière l’entreprise Christie's Office Plus.

Le gérant de ce commerce, Travis Chastko, affirme qu’il savait déjà que les dommages causés seraient importants dès qu’il avait vu la fumée se répandre à travers le centre-ville.

Ce dernier avait relocalisé son commerce dans l’hypercentre de Brandon dans un premier temps, avant de déménager pour de bon à l’avenue Richmond en 2019.

En 2020, l’immeuble Massey Manor a accueilli des résidents à nouveau dans son enceinte, après que des travaux de restauration aient été menés dans le bâtiment.

Avec les informations de Chelsea Kemp