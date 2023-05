Un cours sur les changements climatiques qui fait place aux perspectives autochtones

Cela fait environ cinq ans que Katrina Moser, professeure et directrice du Département de géographie et de l'environnement de l'Université Western enseigne le cours sur le changement climatique et qu'elle reçoit des commentaires d'étudiants déprimés et peu à même de mettre en pratique ce qu'ils apprennent.

Elle a donc décidé avec plusieurs de ses collègues de remédier à la situation et de transformer le cours.

L'objectif était de développer un programme d'études qui donnerait aux étudiants la possibilité d'appliquer leurs connaissances et de créer des solutions aux problèmes liés au changement climatique.

Connecting for Climate Change Action est le fruit du travail de 16 professeurs et membres du personnel de l'université.

Selon Katrina Moser, ce nouveau cours va au-delà de l'apprentissage des réalités du changement climatique, en montrant aux étudiants qu'ils peuvent agir individuellement et faire des choix qui peuvent se traduire par des progrès significatifs.

Autre ajout : l'intégration des perspectives autochtones en matière environnementale non seulement dans le contenu du cours, mais aussi dans l'approche, comme l'explique Sara Mai Chitty, conseillère en matière de programmes et de pédagogie pour le bureau des initiatives autochtones de l'Université Western, qui a fait partie de l'équipe chargée de réinventer le cours.

Il s'agit d'apporter des points de vue différents , explique-t-elle. Nous avons mis en place par exemple un atelier dans le cadre duquel les étudiants rencontrent des membres de communautés autochtones qui parlent de ce à quoi ressemblait le climat lorsqu'ils étaient plus jeunes.

Sara May Chitty (au premier plan) et Katrina Moser font partie de ceux qui ont réinventé le cours sur le changement climatique à l'Université Western à London. Photo : CBC/Kate Dubinski

Selon Mme Chitty, il est important de comprendre qu'une grande partie du savoir autochtone provient de la terre.

Ce cours demande aux participants de réfléchir différemment à leur relation à la terre. Pour moi, en particulier, en tant qu'Anishinaabe, la terre n'est pas considérée comme un objet, mais comme un être , indique-t-elle.

De là se pose la question : Traiteriez-vous votre grand-mère de cette manière ? Traiteriez-vous votre mère de cette manière ? Et les gens se sont vraiment sentis concernés , poursuit-elle.

Des réactions positives

L'adoption d'une nouvelle approche pour enseigner le changement climatique aux élèves a été bien accueillie, selon Katrina Moser.

Des étudiants nous ont dit : "Je vais changer de matière principale, je veux voir le monde d'une manière différente et aborder mon avenir d'une manière différente". C'est une source d'inspiration incroyable , raconte-t-elle.

L'intégration de perspectives autochtones dans l'enseignement a également influencé un étudiant autochtone qui a suivi le cours, note Sara Mai Chitty.

Cet étudiant est venu me voir et m'a dit : "C'est génial de voir mes enseignements dans ce cours et de pouvoir obtenir un crédit pour cela" , rapporte-t-elle.

Le cours intègre également les œuvres de Hawlii Pichette, artiste et illustrateur cri Mushkego basé à London, qui comprennent des vidéos en ligne, des cartes narratives, un apprentissage par l'expérience et des exercices de réflexion pour les étudiants.

Le cours Connecting for Climate Change Action a été reconnu par la Society for Teaching and Learning in Higher Education pour son caractère innovant en matière d'enseignement et d'apprentissage.

Il sera accessible gratuitement à compter de cet automne sur la plateforme en ligne Coursera.

Avec des informations de CBC