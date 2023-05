Une grande marche pour lutter contre l’homophobie et la transphobie à Trois-Rivières

La grande marche de sensibilisation contre l'homophobie et la transphobie s’est déroulée le 21 mai à Trois-Rivières.Près de 200 personnes étaient présentes lors de la marche. Le cortège s’est réuni au parc Champlain, au centre-ville de Trois-Rivières, avant de défiler dans les rues du centre-ville.

De nombreuses personnes ont répondu à l'invitation du Groupe régional d’intervention sociale (GRIS) Mauricie Centre-du-Québec (MCQ), qui a aussi tenu des activités de sensibilisation au parc Champlain.

Des kiosques d’organismes de la communauté LGBTQ+ étaient présents depuis midi pour transmettre de l'information et échanger avec les gens.

Les mobilisations citoyennes sont très importantes. Au GRIS on constate dans notre travail au quotidien qu’il y a encore des préjugés, surtout chez les jeunes dans les écoles et dans les résidences pour personnes âgées.

L’organisation Amnistie internationale était également présente sur les lieux pour rappeler aux gens que les communautés LGBTQ+ à travers le monde ne bénéficient pas toutes des mêmes droits.

Les participants au rassemblement étaient invités à partager la raison pour laquelle ils tenaient à prendre part à la marche. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Toujours des tabous?

Selon le président du GRIS MCQ , Louis Rémi Laplante, les intervenants font encore face à des préjugés lors d'interventions dans les écoles.

« Lorsqu'on sort du modèle traditionnel de la famille hétéronormative et qu’on fait face à de nouveaux modèles, il y a des questions qui surviennent. Souvent, les questions proviennent de préjugés. Alors au GRIS avec nos intervenants, on tente de déconstruire ces préjugés. » — Une citation de Louis Rémi Laplante, président du GRIS MCQ

Un sondage léger commandé par l’organisme émergence démontre que 42 % de la population du Québec est indifférente à la cause des communautés LGBTQ+ . Tandis que 23 % de la population soutient activement la cause et que 29 % de la population y est sympathique, mais ne souhaite pas s’afficher publiquement.

Selon Louis Rémi Laplante, ces chiffres démontrent que la mission du GRIS est toujours pertinente et que les actions de sensibilisation portent fruits.

D’avantage de financement pour la lutte

En avril dernier, la ministre responsable de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, Martine Biron, a annoncé un financement additionnel de 800 000 $ pour les organismes de la province œuvrant dans le domaine.

Le 17 mai dernier, lors de la journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, la ministre Biron avait également fait l’annonce d’un prix LGBTQ+ pour les personnes ou organismes issues de la communauté qui se sont particulièrement démarqués.

D'après le reportage d'Edouard Dubois