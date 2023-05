Dernière journée pour inscrire son enfant aux camps de jour de la Ville de Gatineau

S’ils passent tout droit, « il y a toujours une possibilité », mais la Ville suggère de ne pas attendre la deuxième vague d'inscriptions, prévue le 30 mai, dès 9 h.

Habituellement, nos espaces se remplissent assez vite! a expliqué le chef de service par intérim de l’Administration et amélioration continue à la Ville de Gatineau, Nicholas Gagnon-Daniel.

Les enfants inscrits, qui doivent être âgés entre 5 et 12 ans, pourront profiter d’une expérience se rapprochant de l’avant-pandémie.

On n’est plus affectés par la pandémie. Par contre, la pénurie de main-d'œuvre demeure [un enjeu]. Présentement, la compétition est féroce.

Par contre, il se veut positif en disant que l’administration a réussi à mieux tirer son épingle du jeu que l’année dernière. On a réussi à augmenter le nombre de candidatures et d’embauches pour cet été. Par contre, on ne se situe pas aux niveaux prépandémiques , a-t-il ajouté au micro de l’émission Les matins d’ici.

M. Gagnon-Daniel a mentionné que le contexte actuel fait en sorte que les jeunes, qui travaillaient auparavant dans les camps de jour, ont maintenant davantage de possibilités. On remarque qu’ils se font recruter plus rapidement dans leur domaine d’étude pour des emplois qui étaient auparavant réservés aux gens qui ont fini leurs études.

« Tous les gens qui se sont inscrits vont avoir une place. [...] On n’a pas le même nombre de places qu’auparavant. Cela dit, personne ne devrait perdre sa place au camp de jour. » — Une citation de Nicholas Gagnon-Daniel, chef de service par intérim de l’Administration et amélioration continue à la Ville de Gatineau