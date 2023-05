Régimes de retraite municipaux : les syndicats veulent contester la loi 15 en Cour suprême

L'Alliance des professionnels de la Ville de Québec, qui mène la bataille, annonce son intention d'en appeler de la décision rendue par la Cour d'appel le 10 mai.

Dans son jugement, la Cour estime que la loi 15, qui impose de nouvelles règles pour renflouer les régimes de retraites à prestation déterminée des employés municipaux, porte atteinte aux droits des syndicats de négocier leurs conditions de travail.

Les juges ont invalidé la mesure permettant aux villes de suspendre l’indexation des rentes des retraités, mais ont maintenu les dispositions visant les travailleurs actifs, au nom de la pérennité des régimes.

L'Alliance conteste cette conclusion, et aimerait que la cause soit débattue devant le plus haut tribunal au pays.

Une loi contestée

Adoptée par le gouvernement libéral de Philippe Couillard en 2014, la loi 15 faisait en sorte que les employés municipaux actifs (toujours à l'emploi) devaient assumer jusqu'à 50% des déficits de leur régimes de retraite. Elle suspendait également l'indexation automatique des prestations versées par les régimes aux retraités.

Depuis, l'ensemble des syndicats municipaux conteste la validité constitutionnelle de cette loi. Les syndicats lui lui reprochent de porter atteinte à la libre association, puisque ces dispositions, normalement négociées, étaient imposées unilatéralement aux membres.

La loi 15 a été pilotée par le libéral Pierre Moreau, ministre des affaires municipales de l'époque. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Si le dossier se rend en Cour suprême, le jugement aurait un impact majeur sur une large proportions des employés municipaux syndiqués au Québec, incluant plusieurs corps policiers.

Avec les informations de Louise Boisvert et de la Presse Canadienne