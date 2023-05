De la livraison à vélo électrique pour Moisson Estrie

Un projet-pilote de livraison à vélo à assistance électrique sera mené cet été par l’organisme Moisson Estrie, dans le but de limiter son empreinte écologique.

L’autre élément, c’est de voir comment on peut remplacer nos déplacements en véhicules [à essence], qui sont quand même assez coûteux , explique le directeur général de Moisson Estrie, Christian Bibeau.

Ce projet-pilote devrait bénéficier d’une aide financière de la part de la Ville de Sherbrooke, une aide qui servira à acheter les vélos. Christian Bibeau soutient que chaque dollar de don fait à l’organisme continue d’être investi dans la nourriture.

« Chaque dollar qu’on épargne à la station-service, c’est autant de dollars que l’on dépense auprès de nos fournisseurs, en achats de denrées. » — Une citation de Christian Bibeau, directeur général de Moisson Estrie.

Pour que le projet-pilote débute, il reste une dernière étape, soit l’arrivée de l’aide financière de la part de la Ville. Christian Bibeau croit que cette aide arrivera sous peu.

Au total, ce projet-pilote représente des investissements d’environ 15 000 $. Ce montant permettra d’acheter deux vélos, dont un vélo-cargo. C’est un gros vélo qui nous permet de faire des dépannages, mentionne Christian Bibeau. Ce n'est pas une bicyclette ordinaire, ça nous prend des espaces pour transporter des glacières, des sacs avec des denrées, ça doit contenir au moins 175 livres.

Un tel vélo nécessitera une formation pour les bénévoles. Ce n’est pas tellement difficile à manœuvrer, ça prend simplement un peu d’exercice pour s’assurer de faire les bons mouvements.

L’autre vélo, un vélo électrique standard, servira pour accompagner le vélo-cargo, en plus de servir à l’interne. On va voir au développement d’un petit projet de vélopartage, pour notre équipe de travail, nos bénévoles, qu’ils puissent expérimenter le vélo à assistance électrique, pour peut-être leur donner le goût de venir travailler en vélo, dans une perspective de transport actif et de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre.

Ce projet-pilote pourrait permettre à Moisson Estrie de faire plus de livraisons de dépannage alimentaire, mais aussi d’accueillir plus de personnes ayant des contraintes de déplacement.

Si tout se passe comme prévu, le projet-pilote commencera dès le mois de juin, et continuera jusqu’au mois d’août.