Accueil triomphal pour les Remparts à Québec

Parents, amis et partisans ont réservé un accueil triomphal aux Remparts de Québec à leur retour d'Halifax où ils ont vaincu les Mooseheads 5 à 4 pour mettre la main sur le Gilles-Courteau.

Ils travaillent fort, ces garçons-là, depuis longtemps et c’est tout un accomplissement , racontait avec émotion Richard, le père de Zachary Bolduc, à quelques minutes de l’arrivée du vol nolisé. Arborant fièrement son chandail numéro 15, il trépigne d’impatience de serrer son fils dans ses bras.

Richard Bolduc est le père de l'attaquant des Remparts Zachary Bolduc. Photo : Radio-Canada

Après avoir présenté et porté le trophée à bout de bras à la centaine de partisans présents à l’aéroport, les nouveaux champions ont pris la direction de la place Jean-Béliveau où les festivités se sont poursuivies en compagnie d'une foule encore plus imposante.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

On trouvait ça un peu plate de ne pas gagner devant nos fans, mais là c’est super! a relaté le vétéran Nathan Gaucher à travers le bruit assourdissant d’une foule survoltée.

Le support qu’on a là, c’est celui qu’on a eu pendant toutes les séries et pendant les quatre ans que j’ai été ici, la ville de Québec va rester dans mon cœur à tout jamais , a-t-il tenu à ajouter.

Une foule nombreuse et bruyante attendait les Remparts dimanche soir à la place Jean-Béliveau. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

L’entraîneur adjoint Simon Gagné était ébloui de voir autant de gens aux abords du centre Vidéotron alors que minuit avait sonné depuis une bonne heure.

Présentement, on va le savourer, mais le plus gros reste à venir , indiquant également que tout le monde profitera d’une journée de congé lundi avant de reprendre l’entraînement en prévision du tournoi de la Coupe Memorial.

Des montagnes russes

Plus tôt dans la journée, des centaines d’amateurs se sont rassemblés à la place Jean-Béliveau pour regarder le sixième duel de la finale de la LHJMQ sur écran géant.

La finale de la LHJMQ a attiré des centaines de spectateurs à Québec. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

Après un match riche en émotions, les partisans ont explosé de joie lorsque les dernières secondes se sont écoulées, permettant à la formation québécoise de remporter un premier titre de la LHJMQ en 47 ans.

Michel Laroche, partisan de l’équipe depuis la première heure, savourait la victoire, la larme à l’œil.

J’ai mes billets de saison depuis tellement d’années, de voir travailler ces jeunes-là, ils n’ont pas lâché c’est ça la vie, c’est merveilleux , racontait l’homme vêtu d’un chandail bleu aux allures de Nordiques arborant un logo des Remparts.

Les célébrations avaient déjà commencé, quelques instants après la victoire des Remparts, à la place Jean-Béliveau. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

Pavanant toujours une affiche en soutien aux Remparts, Marie-Michèle Petit était comblée de pouvoir vivre l’événement en compagnie de son garçon.

Ça fait tellement longtemps, on n’a jamais vécu ça et on ne le vivra peut-être jamais à nouveau.