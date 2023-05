De jeunes volleyeuses ont bouclé le championnat national des 15 ans et moins à Regina

Regina a accueilli, au cours de la fin de semaine, le championnat national jeunesse de volleyball féminin des 15 ans et moins, et les organisateurs ainsi que les jeunes athlètes repartent de la compétition avec beaucoup d'enthousiasme.

Le tournoi organisé par Volleyball Canada a réuni 160 équipes de 8 provinces, dont 32 équipes de la Saskatchewan.

Des milliers de personnes ont assisté aux trois jours de compétition dont se félicite Lee Hamilton, membre de Volleyball Canada et originaire de Regina.

Je pense vraiment que nous sommes une installation de classe mondiale et que nous pouvons organiser des événements de n'importe quelle taille et de n'importe quelle ampleur , se réjouit-il.

En voyant comment tout s'est déroulé ce week-end, je pense que cela mettra en valeur Regina et la Saskatchewan, et montrera au reste du pays que nous sommes capables d'organiser un très bon événement , poursuit-il.

Du côté des athlètes, l'enthousiasme est partagé par Raphaelle Côté, de l’équipe Celtique Bleu de Montréal. Elle constate que la compétition a permis de renforcer le travail au sein de son équipe.

On fait une super belle performance, puis on travaille vraiment beaucoup plus en équipe, ça a vraiment créé un lien , lance-t-elle.

Je trouve que c’est vraiment une expérience incroyable qui nous permet de grandir en équipe, on s’améliore vraiment beaucoup , renchérit sa coéquipière, Léa Beetz..

Mais au-delà de l'aspect sportif, la compétition a été une vraie occasion d’enrichissement humain pour les athlètes.

Rose Viens de Celtique Bleu affirme avoir appris lors du tournoi à davantage créer le rapprochement avec les autres membres de l’équipe

C’est le fun [c’est plaisant] d’apprendre à les connaître, je passe beaucoup de temps avec elles et je les aime vraiment beaucoup , souligne-t-elle.

Au cours du mois de mai, les compétitions masculines et féminines des différentes catégories d'âge se sont déroulées dans plusieurs villes du pays.

Le tournoi de Regina conclut les championnats canadiens annuels de volleyball jeunesse.

Avec les informations de Lloyd Pasqualetti