L’industrie touristique retrouve ses couleurs dans la capitale nationale

Les professionnels du tourisme de deux côtés de la rivière des Outaouais sont optimistes. Pour cause ? Ils s’attendent à un niveau d’achalandage semblable à celui de 2019, qui avait été une bonne année pour l’industrie touristique.

La journée a été remplie pour Étienne Cameron, propriétaire des autobus touristiques Lady Drive Tours. Sourire aux lèvres, M. Cameron se réjouit que la « situation soit redevenue presque normale », en faisant allusion à la période pré-pandémique.

Ça se passe super bien. […]Il y a des touristes comme il y en avait en 2019. […] À ce jour, nos chiffres semblent indiquer qu’on va rester à de hauts niveaux [chiffres d’affaires et visites] et peut-être même que nous aurons plus de personnes que nous avions en 2019 , a-t-il affirmé.

Étienne Cameron, propriétaire de Lady Dive Tours Photo : Radio-Canada / GABRIEL LE MARQUAND PERREAULT

Même son de cloche du côté du restaurant et espace de jeu Escape Manor Elgin et Manor Lounge.

Il y a plein de touristes qui passent [à Ottawa] à cause du Festival canadien des tulipes. Donctout le monde veut visiter Ottawa , s’enthousiasme Mélissa Guénette, directrice générale du restaurant et espace de jeu.

Mélissa Guénette, directrice générale, Escape Manor Elgin et Manor Lounge Photo : Radio-Canada / GABRIEL LE MARQUAND PERREAULT

En effet, les réservations anticipées dans les hôtels sont presque au niveau de 2019 , a indiqué Tourisme Ottawa par courriel. Or, 2019 a été une bonne année , a-t-on précisé.

De même, Tourisme Ottawa affirme que les requêtes en ligne concernant Ottawa sur Google sont en augmentation constante et qu’elles auraient même dépassé les niveaux de 2019 .

Nos campagnes soulignent qu’Ottawa est une ville de musées qui mérite d’être redécouverte , a-t-on ajouté.

C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles Tourisme Ottawa planche actuellement sur un passeport qui combinerait différentes attractions de la capitale fédérale, comme c’est le cas à Montréal, Toronto ou Halifax.

Pénurie de Main-d’œuvre

Toutefois, la pénurie de main-d’œuvre vient s’ajouter comme un cheveu dans la soupe.

Tourisme Outaouais a , pour sa part, indiqué par courriel que la pénurie de main-d’œuvre est un obstacle important pour les entreprises touristiques .

C’est quasiment impossible d’avoir du monde en cuisine. Parce que les salaires ne sont pas compétitifs. Si tu montes les salaires, tu montes [le prix de] l’assiette au consommateur. Le consommateur à un moment donné à une limite à payer , a ajouté Nicolas Cazelais, propriétaire de la microbrasserie Chelsea & Co.

Mathieu Cazelais, propriétaire de Chelsea & Co Photo : Radio-Canada / GABRIEL LE MARQUAND PERREAULT

Au Nordik Spa-Nature Chelsea, on a carrément dû supprimer certains postes à cause du défi de recrutement du personnel.

À pareille date l’année passée on avait 50 à 60 postes ouverts, et cette année on en a environ une dizaine. Les postes les plus critiques sont [ceux] des massothérapeutes. [En plus de ] l’esthétique, la cuisine, la plonge [et] entretien ménagé , a déploré Isabelle Mathieu, Nordik Spa-Nature Chelsea.

Isabelle Mathieu, directrice générale, Nordik Spa-Nature Chelsea Photo : Radio-Canada / GABRIEL LE MARQUAND PERREAULT

Selon Tourisme Outaouais, une entreprise sur deux subit les contrecoups de la pénurie de main-d’œuvre dans la région.

Les entreprises sont en recrutement pour la saison estivale et Tourisme Outaouais participe entre autres aux initiatives de valorisation et de promotion des emplois en tourisme pour venir en soutien à ces efforts , indique-t-on.

Avec les informations de Gabriel Le Marquand Perreault