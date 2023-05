La frénésie des Remparts sourit au Grand marché de Québec

Les foules monstres se multiplient depuis le début des séries éliminatoires à Québec, au plus grand bonheur du Grand marché.

Pour le Grand marché, c'est une mine d'or, rien de moins! , se réjouit Steve Ross, directeur général du Grand marché de Québec.

L’engouement est tel que le Grand marché a prolongé ses heures d’ouverture, lors des soirs de match.

Steve Ross se réjouit de l'impact des séries des Remparts sur le Grand marché (Archives). Photo : Radio-Canada / Philippe Kirouac

On a prolongé les heures d'ouverture certains soirs jusqu'à 19h pour le début des parties pour s'assurer que tout le monde se mette quelque chose sous la dent. Le Grand marché est donc devenu un point de ravitaillement pour les tailgates , explique Steve Ross.

Ces quelques heures de plus sont profitables pour les commerçants. Chaque soir, ce sont entre 1000 et 1500 clients supplémentaires qui franchissent les portes du Grand marché.

Ça fait découvrir le marché à la population , soutient le directeur général du Grand marché.

Des commerces satisfaits

Les commerces sont les premiers à se réjouir du parcours des Remparts en éliminatoires.

Le Grand marché a d’ailleurs constaté que certains d’entre eux ont pu vendre plusieurs centaines de produits, seulement lors des soirs de match.

Chaque match, on a toujours eu des partisans qui sont venus manger chez nous avant. Depuis que les séries ont commencé, on a de plus en plus de monde. On est plein chaque match , mentionne Daniel Lowing, copropriétaire de la microbrasserie Sno au Grand marché.

Les partisans étaient nombreux à la place Jean-Béliveau à l'occasion du sixième match de la finale de la LHJMQ. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

Ça amène beaucoup de clients, ça fait découvrir aussi beaucoup le Grand marché , ajoute Janick Gagnon, employée de la boutique ChaLou.

Avec les informations de Louis-Simon Lapointe