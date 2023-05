Selon eux, Québec solidaire aura pour défi de se redéfinir sur l'échiquier politique de la gauche, de rassembler autant les régions que les grands centres et de rejoindre toutes les générations.

Dans une entrevue accordée à l'émission Désautels le dimanche, Françoise David a rappelé que les militants devront s'interroger sur la direction qu'ils veulent donner à QS en élisant la successeure de Manon Massé.

« Est-ce qu'on va plus vers la diversité montréalaise, est-ce qu'on va plus vers les régions? Ça, ça va être une vraie question. » — Une citation de Françoise David, ex-porte-parole parlementaire de Québec solidaire

Dans les circonscriptions rurales, le vote de QS au scrutin provincial de 2023 a reculé en moyenne de 2,15 points de pourcentage par rapport aux élections de 2018.

L'annonce du départ prochain de Manon Massé en tant que co-porte-parole de Québec solidaire ouvre la porte à une relève féminine (Photo d'archives). Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Mme David a également reconnu le défi de se connecter sur les mouvements sociaux où là y a des gens de tous âges, en rappelant que le prochain congrès de Québec solidaire, en novembre 2023, coïncidera probablement avec une forte mobilisation du secteur public.

Là, il y a quelque chose d'intéressant à regarder , a-t-elle souligné, sans manquer de mentionner que des 600 000 employés des secteurs public et parapublic, 75 % sont des femmes.

Nuancier de gauche(s)

Aux yeux d'Amir Khadir, les prochains porte-parole de QS n'auront pas d'autre choix que de se distinguer nettement des centristes.

« Même les pragmatiques savent très bien que le centre est trop occupé et que dans le fond, l'existence même de Québec solidaire, – [...] si ça vaut la peine de faire tout ça – il faut vraiment qu'on ait une alternative qui se démarque du centre. » — Une citation de Amir Khadir, ex-co-porte-parole de QS

Françoise David ne s'attend toutefois pas à ce que les candidatures posées représentent des allégeances politiques très très centristes , ni très très radicales à gauche .

Pour son ancien collègue, il s'agira surtout d'élire un profil capable de renouer avec le mouvement social, mouvement que la pandémie a cassé . Manon représentait beaucoup ça, un lien, une écoute très organique par rapport à tous ces mouvements dans son propre comté et à travers le Québec , a observé M. Khadir.

Les membres de la formation politique vont élire les deux porte-parole de Québec solidaire, dont la successeure de Manon Massé, pour un nouveau mandat de quatre ans. La période de mise en candidature débutera le 25 août prochain.

Repenser la démocratie

Le nouveau cap solidaire devra également prendre en considération les efforts menés ici et ailleurs pour dépoussiérer la pratique démocratique. Au XXIe siècle, toutes sortes de courants à l'échelle municipale, à l'échelle des pays, sont remis en question, et [on] cherche des moyens de renouveler la démocratie, de l'approfondir, de permettre une plus grande participation , a renchéri Amir Khadir.

Les réflexions afférentes devront s'étendre au sein des partis. Il faut que nos structures, nos symboles, nos manières de nous organiser évoluent , a-t-il fait valoir en prônant un renouvellement de la culture politique pour permettre une plus grande participation.

En ce sens, et pour éviter une concentration de l'autorité, l'hydre à deux têtes du mouvement constituées par deux porte-parole conserve toute sa pertinence 17 ans plus tard, font valoir les deux fondateurs, d'une même voix.