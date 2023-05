Le Festival des harmonies et orchestres symphoniques de retour en grand

Des milliers de musiciens de partout au Québec ont foulé les différentes scènes du festival. Parmi eux, l’orchestre à cordes Marcel-Vaillancourt.

Ils sont arrivés après 4 ans d'étude à un niveau incroyable, des 6e année, on est très très fiers de ce qui vient de se produire ici , soutient le directeur de l’orchestre, Frédéric Lefebvre.

Cet orchestre à cordes participait à une classe de maître, et les jeunes en sont sortis satisfaits.

L'orchestre à cordes Marcel-Vaillancourt était au festival des Harmonies, dimanche. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

En plus on vient de Laval, on est parti en autobus avec mes amis, c'était vraiment cool, on était tous un peu stressés, mais on a super bien joué et je suis vraiment content , mentionne le violoniste à l’école Marcel-Vaillancourt, Élie Chrétien.

C'était vraiment cool de jouer devant des juges, c'était la première fois de notre vie, notre groupe, ça fait 4 ans qu'on joue ensemble donc c'est un gros événement , assure pour sa part le violoniste Massimo Gemma.

Depuis quelques jours, le campus de l’Université de Sherbrooke grouille de musiciens, et les témoignages comme ceux-ci ne sont pas rares. La directrice du Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec, Claudine Roussel, croit avoir délivré quelque chose de grandiose .

Avec près de 12 000 visiteurs, c'est un retour en force du festival dans sa formule originale.

« C'est au-delà de 12 000 personnes qui sont passées sur le site en fin de semaine. Quand on n'est pas nécessairement dans la musique, on entend harmonie, ce qu'on entend c'est quelque chose d'harmonieux, quelque chose qui sonne bien et dans le fond c'est ça. On s'accorde, on se soutient, on s'assemble. Donc ça a été ça le festival. » — Une citation de Claudine Roussel, directrice, Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec.

Un duo insolite

La porte-parole de l'événement, Barbada, a livré une heure du conte avec l'ensemble du Royal 22e régiment. J'ai joué de la musique dans les cadets donc j'admirais beaucoup la musique du Royal 22e régiment, de pouvoir aujourd'hui faire un conte musical Pierre et le loup avec la musique du Royal 22e Régiment c'est un rêve devenu réalité , déclare la porte-parole.

Barbada était la porte-parole de l'événement. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

« Ça véhicule le message que les forces armées canadiennes veulent faire passer, c'est qu'on est très inclusifs et qu'on a besoin de tout le monde pour que la mission soit réussie. » — Une citation de Capitaine Marie-Perle Broadley, commandante et directrice musicale de la musique du Royal 22e Régiment.

C'est ça qui a évolué depuis 94 ans c'est vraiment de s'arrimer à ce que la société est devenue , souligne Claudine Roussel.

D’après le reportage d’Arianne Béland.