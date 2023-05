La députée Kristina Michaud satisfaite de son premier Congrès national du Bloc québécois

Les militants du Bloc québécois se sont réunis en congrès cette fin de semaine à Drummondville pour débattre de différents sujets.

Pour Mme Michaud, le slogan de l’événement, À la grandeur du Québec, a été à la hauteur de l’événement. Le slogan était tellement représentatif des gens dans la salle, il y avait des gens de partout. Ils ont eu l’occasion de se confronter, de débattre sur des enjeux de société pour les faire avancer. C’était très intéressant , souligne cette dernière.

« C’était tellement inspirant en tant que député du Bloc québécois, mais aussi en tant que militante. C’est un congrès qu’on aurait voulu voir se poursuivre. » — Une citation de Kristina Michaud, députée fédérale de la circonscription Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia

Un vote de confiance significatif

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a reçu 97,25 % des voix au vote de confiance, samedi, lors du congrès de sa formation. Kristina Michaud qualifie ce résultat d’incroyable .

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, s'est adressé aux militants après l'annonce du résultat de son vote de confiance. Photo : Radio-Canada

On sent les gens qui ont une confiance infinie pour Yves-François Blanchet, qui a peut-être sauvé le parti lors de son arrivée en 2019. On sent qu’il s’agit d’une confiance sincère , note-t-elle.

Par ailleurs, les militants du Bloc québécois ont entre autres eu l’occasion de débattre de propositions qui visaient à renouer les liens avec le Parti québécois (PQ).

La députée d’Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia, Kristina Michaud (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté: Kristina Michaud

Le Parti québécois et le Bloc québécois sont des partis frères et sœurs depuis tellement longtemps, mais le Bloc québécois a les bras ouverts pour tous les souverainistes. Comme a dit notre chef dans son discours : “si vous voulez faire un pays, venez-vous-en, ça prend tout le monde’’ , cite-t-elle.

Le Bloc québécois s'engage à soutenir le PQ jusqu'à l'accession complète à l'indépendance du Québec. Kristina Michaud rappelle que l’objectif de son parti est de défendre l'intérêt des Québécois.

Avec les informations de Denis Leduc