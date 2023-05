Déjà une soixantaine de feux de forêt cette année à Terre-Neuve-et-Labrador

Dimanche en fin d'après-midi, le gouvernement provincial avait déjà dénombré 62 incendies cette année. Ils ont brûlé au total sur plus de 110 hectares, ou 1105 km2.

À pareille date l’an dernier, on avait compté 18 incendies de forêt.

Des 62 feux recensés jusqu’ici en 2023, il y en a eu 34 avant le 1er mai, comparativement à deux seulement en 2022 avant le 1er mai.

Pas nécessairement de mauvais augure

L’année 2022 a été la pire en une soixantaine d'années à Terre-Neuve pour les feux de forêt. Les principaux dommages ont été causés par un incendie qui a ravagé 16 750 hectares de forêt dans le secteur du lac Paradise, et par un autre qui a brûlé 5614 hectares le long de l’autoroute Bay d’Espoir.

Au total, les 103 feux en 2022 dans la province ont décimé 23 886 hectares de forêt, alors que la moyenne annuelle dans la dernière décennie est de 10 466 hectares de forêt.

Un début abrupt à la saison des feux en 2023 n’est cependant pas une garantie d’un autre été dévastateur, prévient Jeff Motty, superviseur du contrôle des incendies de forêt au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador.

La couche neigeuse a fondu vraiment rapidement, et toute cette neige fondue est partie avec l’océan, ce qui a augmenté le risque de feu de forêt , explique-t-il.

C’est difficile de savoir ce que ça peut signifier pour l’été qui vient. Ça peut se traduire par une activité accrue, mais on pourrait aussi avoir un mois de juin très mouillé, ce que j’espère , ajoute-t-il.

Jeff Motty est superviseur des opérations de contrôle des incendies de forêt au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : CBC / Troy Turner

Jeff Motty et son équipe discutent chaque matin du risque de feux dans différentes zones, et ils augmentent ou réduisent les ressources pour combattre les incendies en fonction des endroits les plus à risque. On s’assure constamment de faire tout en notre pouvoir pour être prêts , dit le responsable.

Dimanche après-midi, le ministère provincial des Pêches, de la Foresterie et de l’Agriculture indiquait qu’il y avait dans la province trois feux de faible importance, sur moins d'un hectare à Carmanville, Conception Bay South et Mary Ann Lake.