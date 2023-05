Pourquoi tant de logements haut de gamme à Moncton?

Moncton est l’agglomération urbaine qui a grandi le plus rapidement au Canada de l’été 2021 à l’été 2022 : sa population a augmenté de 5,3 %. Le Nouveau-Brunswick dans son ensemble connaît une croissance jamais vue en 50 ans, avec près de 4 % plus de résidents entre les recensements de 2016 et de 2021.

L’offre locative n’a pas suivi la demande, poussant le prix des loyers à des sommets hors de la portée de beaucoup de travailleurs. Des sociétés d’investissement immobilier du Grand Moncton ont saisi cette occasion.

C'est le cas de Quest Properties, qui a construit sept immeubles en trois ans, et qui compte plusieurs autres projets en développement.

Thierry Comtois, vice-président de Quest Properties, devant Place Sentier, à Dieppe. Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

Parmi les 400 unités déjà construites, l'entreprise en définit 125 comme étant abordables , car le loyer mensuel est inférieur à 1500 $ par mois.

Thierry Comtois est vice-président et cofondateur de Quest Properties. Le fait d'avoir plus de logements dans le marché va inévitablement amener plus d'abordabilité dans le marché, pour vraiment toucher toute la clientèle qui cherche du logement en ce moment , affirme-t-il.

Construction d'immeubles résidentiels à Moncton en juin 2021. Photo : Autre banques d'images / Guy Leblanc

Loretta Gauvin-Savoie et Wilfred Savoie y trouvent leur compte.

Le couple de retraités a décidé qu’une grande maison ne répondait tout simplement plus à ses besoins.

Loretta Gauvin-Savoie et Wilfred Savoie Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

À l'âge qu'on avait qu'on était rendu, c'était le temps de faire ce qu'on appelle un downsizing , explique Loretta Gauvin-Savoie.

Wilfred Savoie est heureux de se ne plus avoir certaines incertitudes qui peuvent être associées à la vie de propriétaire. Avançant en âge, je voulais pas laisser Loretta avec toutes sortes de problèmes de vendre une maison .

Nous on voulait le plus simple possible. Donc si on avait acheté un condo, on avait un petit peu le même problème de trouver un vendeur , explique-t-il.

C'est toujours l'inquiétude à savoir si les prix descendent ou s’ils augmentent.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Claude DeGrâce et Charline Gallant Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

Charline Gallant et Claude DeGrâce préfèrent eux aussi ce type de location.

Cela en fait moins à gérer, dit M. Degrâce. On a pas de préoccupations avec la neige, la pluie, les choses qu'on doit faire lorsqu'on a une maison.

Selon les données de la Société canadienne d'hypothèque et de logement, le nombre d'appartements en construction dans le Grand Moncton a été cinq fois plus important en avril 2023 qu'à pareille date en 2019.

D’après le reportage d’Isabelle Arseneau