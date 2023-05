Restaurants et hôtels déroulent le tapis rouge aux animaux de compagnie

Longtemps bannis des endroits de restauration, les animaux de compagnie sont de plus en plus courtisés par les restaurants et les hôtels. Certains s’en servent même comme argument de vente.

C’est le cas de la brasserie Cold Garden à Calgary. Les chiens peuvent accompagner leur maître et maîtresse sur la terrasse et dans le bar puisqu’aucune nourriture n’y est préparée.

Un beau jour de printemps, une centaine de chiens se prélassent entre les tables de la brasserie.

Ça ne faisait pas partie de notre plan d’affaires, ce qui est presque ridicule à dire parce que c’est devenu un élément clé de notre réussite , explique le cofondateur de la brasserie, Dan Allard.

Le mois dernier, Cold Garden a organisé une fête pour les chiens avec une bière spéciale toutou, faîte de bouillon d’os à la moelle et de légumes.

C’est une tendance mondiale. Quand nous avons commencé, à peine deux personnes par an me contactaient pour savoir comment nous avions fait. Rien que le mois dernier, j’ai reçu l'appel de sept entreprises intéressées , souligne-t-il.

Des sites Internet comme BringFido et Go Pet Friendly listent des douzaines de restaurants et d’hôtels qui acceptent les animaux de compagnie en Alberta.

À l’hôtel Fairmont à Jasper, les clients peuvent commander un lit pour leur animal et un repas spécial. Entre le 1er novembre et le 16 mai, 3000 chats et chiens ont séjourné dans l’hôtel.

Nous sommes un endroit familial et l’animal de compagnie fait bien souvent partie de la famille , explique la responsable des relations publiques, Laura-Anne Chong.

L'hôtel Fairmont à Jasper a deux ambassadeurs canins pour accueillir les visiteurs: Stanley (à gauche) et Calla. Photo : Fairmont Jasper Park Lodge

La pandémie a accru l’adoption d’animaux et les commerces ont donc tout intérêt à s’ouvrir aux compagnons à quatre pattes, selon Kristine Monteiro, professeure au sein du programme de gestion hôtelière de NAIT, l'Institut de technologie du Nord de l'Alberta.

Cette tendance va juste s’accroître , estime-t-elle. Il y a toutefois une question d’équilibre à trouver entre les besoins des propriétaires d’animaux et ceux qui n’en ont pas.

L’année dernière, le gouvernement albertain a changé la réglementation pour favoriser l’apparition de terrasses ouvertes aux chiens. L’obligation d’inspection sanitaire a été levée.

Les animaux sont toujours interdits dans les lieux de préparation de la nourriture. Les services de santé de l’Alberta recommandent également aux restaurateurs d’indiquer clairement que les chiens sont bienvenus sur leur terrasse.

À Cold Garden, Dan Allard a ajouté une autre règle: un quota d’aboiements. Au bout de deux ouaf, le chien est expulsé.

En sept ans, aucun chien ne s’est vu montrer la porte. Les humains sont bien pires que les canins , raconte-t-il.

D'après les informations de Taylor Simmons