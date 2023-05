La fumée des feux de l’Alberta pourrait mettre en danger les récoltes

Alors que les feux de forêts continuent de ravager une partie l’Alberta, la fumée réduit la qualité de l’air et pose des risques pour la santé de la population. Elle pourrait aussi causer des maux de tête aux agriculteurs et à leurs récoltes si les feux perdurent.

Normand Boulet est agriculteur à Donnelly, dans la région de la Rivière-la-Paix, à environ 450 kilomètres au nord-ouest d’Edmonton. À moins d’une centaine de kilomètres de lui, un feu d’un peu plus de 1000 kilomètres carrés brûle et n’est pas maîtrisé.

Les champs de sa ferme sont recouverts d’une épaisse couche de fumée, qui altère la visibilité dimanche matin.

Normand Boulet est agriculteur à Donnelly en Alberta. Photo : Radio-Canada / François Joly

La boucane environnante bloque aussi le soleil dont se servent les plantes pour la photosynthèse.

On a des beaux petits plants verts, ils ont besoin de leur soleil. [...] Il faut avoir 14 à 16 heures de soleil pour faire pousser les plants , s'inquiète Normand Boulet.

La fumée appauvrit également l’humidité de l’air.

C’est sec. Et quand ça devient trop sec, les plants ferment . Autrement dit, lorsque les plantes n’ont pas accès à assez d'humidité, elles arrêtent de pousser .

La fumée pourrait compliquer la croissance des plantes dans les champs si elle perdure. Photo : Radio-Canada / François Joly

À son avis, le début de la saison n’est pas le pire moment pour rencontrer ce genre de complications. Les dommages sont plus sérieux lorsqu’on se rapproche du temps de la récolte.

Quand les plants sont plus avancés, ils essaient de finir .

Il se remémore tout particulièrement les feux de forêt qui avaient touché la Colombie-Britannique il y a quelques années: Pour trois semaines, c’était comme [maintenant], on ne voyait pas le soleil, ces plants-là ont arrêté [de pousser]. On a eu une gelée le 4 septembre et ça les a finis.Il n’y avait pas de rendement.

Un risque pour la santé

Outre la question de la croissance de ses plantes, M. Boulet s'inquiète aussi de l'influence que la fumée peut avoir sur sa santé et celle des autres.

C’est comme dans les bars [...] dans le temps où le monde fumait dans les bars, et c’était plein de fumée. Est-ce que c’est vraiment si différent que ça aujourd'hui [quand] on respire ça toute la journée? C’est un petit peu épeurant.

« Ce n’est certainement pas bon initialement, mais aussi pour le long terme. » — Une citation de Normand Boulet, agriculteur et ancien agronome

S’il se considère en bonne santé, l'agriculteur note qu’il est de plus en plus difficile pour lui de travailler dans les champs, entouré par la boucane.

C’est vraiment dur de continuer à travailler aussi fort qu’on a besoin [...] on devient fatigué, ce n’est certainement pas aussi facile qu’une belle journée avec l’air clair.

Le pneumologue et professeur à l’Université d’Ottawa, Shawn Aaron, rappelle que les personnes à proximité des feux de forêt ne devraient pas faire d’exercice à l’extérieur.

Lorsque vous faites de l’exercice à l’extérieur, vous augmentez votre ventilation par minute. Vous respirez proportionnellement plus de fumée et vous créez donc plus de lésions pulmonaires.

Il précise que la fumée des feux de forêt contient des particules plus petites qu’un cheveu humain, qui peuvent alors être inhalées profondément dans les poumons, provoquant une réaction inflammatoire et des lésions pulmonaires.

Avec les informations de François Joly