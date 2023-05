Une saison mémorable laisse entrevoir un avenir prometteur chez Élite Cheer Outaouais

Ce qui a rendu cette saison particulièrement mémorable, c'est la participation de son équipe compétitive sénior, « le Pulse », aux Mondiaux de cheerleading, le mois dernier à Orlando, en Floride. Il s'agissait d'une première en 12 ans d'existence pour Élite Cheer Outaouais.

Ça fait environ trois ans et demi que je fais ça et je ne pensais jamais que j'allais me rendre à la plus grosse compétition au monde , raconte Lily-Rose Elder, une voltige de 16 ans.

Juste d'y participer, c'est quelque chose dont je vais me rappeler toute ma vie. C'est juste le fun de réaliser quelque chose dont tu rêves depuis assez longtemps , confie pour sa part Océane Garneau, une athlète de 17 ans qui est avec le club depuis ses débuts.

Océane Garneau (à gauche) et Lily-Rose Elder (à droite) font partie de l'équipe compétitive sénior d'Élite Cheer Outaouais. Photo : Radio-Canada / Ismaël Sy

Les Gatinoises ne se sont pas contentées de jouer les figurantes pour leur baptême de feu sur la scène internationale. Elle ont réussi deux « hit zero », soit deux routines effectuées à la perfection, qui leur ont permis de se classer 3es au Canada et 8es au monde sur 40 équipes dans leur catégorie.

Notre objectif, c'était de faire une belle performance aux Mondiaux, puis si on avait un top 20 on allait être vraiment content. Quand on a vu le classement et qu'on était 7es après la première journée, c'était tout un choc. On ne s'attendait vraiment pas à ça , se rappelle Aryane Belter Perrier, la responsable technique d'Élite Cheer Outaouais.

J'ai pleuré tellement beaucoup, j'ai quasiment fait une crise d'asthme! J'avais de la misère à respirer et à parler , rigole Lily-Rose. On s'aime tous pis on est proche et c'est vraiment spécial pour notre première expérience .

Avoir la piqûre des Mondiaux

Ce résultat inespéré a procuré une dose de confiance supplémentaire aux athlètes du Pulse. Ramener une médaille des Championnats du monde d'ici quelques années ne sonne plus aussi farfelu aux oreilles d'Océane Garneau, la première athlète inscrite chez Élite Cheer Outaouais, il y a plus de 12 ans.

Je dirais qu'on progresse très vite. Le fait qu'on nous pousse à notre maximum même lorsqu'on ne se sent plus capable, ça nous encourage encore plus , assure-t-elle.

Les choses que je fais dans les airs cette année, c'est tellement de plus haut niveau que l'année passée. Après avoir eu cette expérience-là, j'ai assez de motivation pour continuer longtemps encore et devenir meilleure , renchérit sa coéquipière.

« C'est vraiment là qu'on voit à quel point on est capable de les apporter loin, donc oui je dirais qu'on a vu une belle amélioration au cours des dernières années. » — Une citation de Aryane Belter Perrier, responsable technique et entraîneuse chez Élite Cheer Outaouais

Certains athlètes laisseront leur place à des plus jeunes pour la prochaine saison, mais la plupart seront de retour pour revivre des émotions fortes aux Mondiaux. C'est notamment le cas de la jeune doyenne du club.