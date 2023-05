Il y a 120 ans, Winnipeg entrait dans l’histoire des gratte-ciel avec l’Union Bank

Le début de la construction en 1903 du bâtiment de l’Union Bank, autrefois Union Tower, au coin des avenues Main et William à Winnipeg faisait entrer la capitale manitobaine dans l’ère des gratte-ciel, l’édifice devenant le deuxième plus haut de l’Empire britannique à la fin des travaux.

Le bâtiment ne faisait que 11 étages à l’époque, mais il dominait son environnement constitué de plusieurs immeubles de deux à trois étages.

D'ailleurs, un des plus importants bâtiments, la Merchant’s Bank qui a ouvert ses portes en 1902 sur la rue Main et l’avenue Lombard était loin de le rivaliser.

Pendant les deux années qui ont suivi la fin de sa construction en 1904, il fut le plus haut bâtiment du Canada, selon l’organisme Heritage Winnipeg.

D’ailleurs le journal Winnipeg Tribune en avait fait les éloges dans un article du 23 mai 1903, saluant les prouesses que cache la construction du bâtiment.

C’est étrange de croire que le terrain qui abrite ce grand bloc moderne était, il n'y a pas si longtemps, un étang de boue ou un ravin. Tout le site de la ville était soit une coulée, soit un marécage , a rappelé le journal.

La construction du bâtiment a été aussi les résultats d’une prouesse technique, car le système de caisson a permis de réaliser un creusement d’une fondation profonde sur le terrain humide. Le but est d’obtenir une assise beaucoup plus sûre pour les gratte-ciel , écrit le journal.

Jusque-là, la construction de grands bâtiments s'appuyait sur les fondations en pierre et en béton qui s’avéraient inefficaces, dans le secteur de l’Union Bank.

Par exemple, le premier hôtel de ville de Winnipeg, de l'autre côté de William, a été construit en 1876 puis démoli sept ans plus tard.

Un chef-d’œuvre architectural

Selon l'agent du patrimoine de la Ville de Winnipeg, Murray Peterson, la construction du bâtiment a suscité beaucoup d’émerveillement au sein de la population.

Il y a de nombreuses photos patrimoniales de personnes debout sur la rue Main qui le regardent pendant sa construction et c'était vraiment tout un événement à regarder parce que personne n'avait rien vu de pareil auparavant , explique M. Petterson.

Le bâtiment possédait aussi l’ascenseur le plus grand et le plus rapide de l’Ouest canadien.

C'est vraiment l'un des bâtiments emblématiques de Winnipeg , soutient M. Peterson.

Sur de nombreuses photos datant d'avant la Première Guerre mondiale et même après, vous pouvez toujours trouver l'Union Tower. Elle est toujours là et fait partie du paysage.

Le déclin

L’arrivée de ce bâtiment s’inscrivait dans un contexte de foisonnement économique alors que Winnipeg est devenu un important centre commercial. De nombreuses entreprises et des banques d’Amérique du Nord et d’Europe y ont débarqué pour profiter de cette prospérité.

Mais l’embellie connaît un coup de frein en 1914 lorsque la ville est entrée en récession, avec l’ouverture du canal de Panama qui a réduit la demande sur les chemins de fer dont Winnipeg était une plaque tournante.

Ce contexte a nui à l’Union Bank, qui s’est vidé, avant que la Banque royale ne l’absorbe en 1925. Mais la Ville a saisi la propriété pour des taxes impayées.

Une vue de la mise à jour effectuée sur la Tour de l'Union Bank. Photo : Collège polytechnique de Red River

Le bâtiment est resté vacant pendant 18 ans avant d'être utilisé comme école culinaire et résidence du Collège polytechnique Red River.

Heritage Winnipeg a résisté pendant des années pour sauver l’ouvrage des risques de démolition.

Et donc ce bâtiment que nous aimons tous … il a évolué et changé et maintenant il est modernisé pour une toute nouvelle génération , indique la directrice générale de Heritage Winnipeg, Cindy Tugwell.

Même s’il est impossible de désigner le bâtiment en 2023 comme un gratte-ciel, le terme étant réservé aux édifices de plus de 40 étages, il se dresse toujours dans un secteur de la capitale manitobaine désigné lieu historique national du Canada en 1996.

Avec les informations de Darren Bernhardt