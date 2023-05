Pas d’extinction en vue pour le feu des environs de Hay River

Le feu de forêt qui a forcé l’évacuation de Hay River et de la Première Nation Kátł'odeeche continue de faire rage et les autorités ne peuvent dire quand il sera maîtrisé.

Selon l’agent d’information du service territorial de lutte contre les feux de forêt, Mike Westwick, il est trop tôt pour déterminer un échéancier à propos de ce brasier, ou pour dire à quel moment les quelque 4000 personnes évacuées pourront rentrer chez elles.

Je sais que c’est très difficile à entendre, mais les conditions actuelles sont sans précédent, surtout au mois de mai , explique-t-il. On a une équipe de près de 150 personnes sur le terrain qui travaillent sans répit [...] et ils font du progrès , nuance-t-il.

Le feu couvre près de 3000 hectares et n’est toujours pas maîtrisé. La pluie et le vent plus faible que prévu ont aidé au travail des pompiers.

Le territoire dit avoir été en mesure de procéder à des opérations d’élargissement de chemins d’accès, de même que des travaux de retrait de matières combustibles afin de limiter la propagation de l’incendie et de tisons vers la rivière Hay et la ville de Hay River.

Un brûlage contrôlé a également eu lieu dans les environs de Sandy Creek Lodge, samedi, alors qu’un autre a été annulé en raison du risque de déclenchement d’un incendie.

La fumée qui se dégage du brasier continue d’envelopper les environs, dont Hay River.

La poursuite de la lutte contre cet incendie incite la Ville de Hay River à maintenir l’état d’urgence local déclaré le 14 mai pour une autre semaine, tout en précisant qu’il est impossible de préciser le moment de la levée.

Un autre incendie consume environ 3000 hectares à une centaine de kilomètres à l’ouest de Kakisa. Bien qu’il soit sous surveillance, il ne représente une menace pour aucune structure.

Maintien de l’état d’urgence à Fort McPherson

L’état d’urgence lié aux inondations est maintenu, à Fort McPherson. Le niveau de la rivière Peel a baissé d’environ 2 mètres depuis mercredi, alors que celui du fleuve Mackenzie reste élevé en raison d’un embâcle de glace.

Le territoire invite également les résidents d’Aklavik à rester vigilants, puisque le niveau du fleuve peut varier rapidement.

Le Yukon aussi surveille ses cours d’eau

Au Yukon, ce sont les cours d’eau qui retiennent l’attention. La rivière Nordenskiold fait toujours l’objet d’une veille d’inondation dans les environs de Carmacks.

Pendant ce temps, trois cours d’eau font l’objet d’avis de fort débit. La rivière Klondike est considérée comme plutôt stable, mais le niveau de ses affluents a augmenté, ces derniers jours.

Le niveau de la rivière Porcupine a commencé à baisser, alors que celui de la rivière Old Crow monte légèrement.

La fonte des neiges fait également augmenter le niveau des rivières Pelly et Ross de 5 à 10 cm par jour. Certains secteurs à faible élévation pourraient être inondés.

Avec les informations de Meaghan Brackenbury et Jared Monkman