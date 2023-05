Le quartier de la Distillerie fête son 20e anniversaire : comment a-t-il évolué?

Il y a 20 ans, le quartier historique de la Distillerie ouvrait ses portes à Toronto grâce à John Berman et ses partenaires commerciaux. Avant son ouverture officielle, le 22 mai 2003, M. Berman et ses associés avaient prétendu qu'ils recherchaient des lieux pour un film afin de visiter une collection de bâtiments industriels de l'époque victorienne dans l'Est de la ville.