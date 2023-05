Le Scrabble à l’honneur cette fin de semaine à Jonquière

De nombreux passionnés de lettres et de mots se sont réunis dans la région cette fin de semaine pour les Championnats québécois de Scrabble à l'hôtel Delta Saguenay de Jonquière. L’événement a débuté vendredi et se terminera lundi.

Environ 250 personnes participent à la compétition, dont 200 proviennent de l’extérieur de la région. La majorité des participants ont plus de 50 ans, mais leur âge varie entre 15 et 90 ans. Félix Cloutier est venu de Saint-Jérôme pour jouer au Scrabble à Jonquière.

Je suis le plus jeune joueur du Québec actuellement [...], assure l’adolescent de 15 ans. En gros, à l'école, j'ai comme une facilité en math et en français, et le Scrabble, c'est comme un jeu de société qui combine cet art-là.

Félix Cloutier est venu de Saint-Jérôme pour affronter d'autres mordus de la langue française. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Une formule différente

Le tournoi se déroule sous la formule duplicate, qui se différencie sur plusieurs points du Scrabble classique joué dans de nombreux foyers québécois. Cette façon-là, il n'y a pas de facteur de chance [...], au duplicate, tout le monde a les mêmes lettres, explique la co-organisatrice du tournoi, Edith Gagnon. On reçoit tous les mêmes lettres de l'arbitre et notre but est de maximiser, à chaque coup d'avoir le plus de points possible.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean n'avait pas accueilli pareil événement depuis des années. Pour le joueur Gaétan Plante, il s’agit d’une rencontre habituelle. On apprend du vocabulaire, on rencontre du monde, l'aspect compétitif, j'adore ça, s’exclame-t-il. Je joue en club, j'ai fait 15 championnats du monde.

Au-delà du volet compétitif, le Scrabble permet de stimuler les méninges et de garder son cerveau en forme. Avec le français, c'est bon au niveau cognitif également, ajoute Edith Gagnon. Donc, en vieillissant, on a besoin de ces jeux-là, de ces apprentissages-là, parce qu’il faut mémoriser les mots et il y a de nouveaux mots qui sortent à chaque quatre ans.

Édith Gagnon est co-organisatrice de l'événement et présidente du Club de Scrabble de Sainte-Honoré. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Dans la région, Alma, Chicoutimi, Jonquière, Saint-Honoré et Normandin possèdent leur club de Scrabble. Le prochain Championnat québécois aura lieu l'an prochain au Mont-Saint-Anne.

D'après un reportage de Roby St-Gelais